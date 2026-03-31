La señal de que León sigue avanzando

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Durante 120 años, el Diario de León ha reflejado los cambios sociales, económicos y culturales de varias generaciones. Como institución centenaria, el periódico ha sabido adaptarse a su tiempo y, con la digitalización, ha transformado la forma de acceder a la información y de relacionarse con sus lectores, manteniendo siempre una mirada atenta a la realidad y a los retos de la provincia.

Historias como la de Cupa Group muestran cómo esa capacidad de adaptación e innovación han sido claves para evolucionar y crecer, tanto dentro como fuera de León. El grupo se constituyó en 1968 bajo la denominación de Cupire Padesa —Cubiertas de Pizarra Reunidas y Agrupadas para la Exportación—, fruto de la unión de sus cinco fundadores, con el objetivo de impulsar la exportación del producto. Aquella visión basada en el mercado exterior y la modernización del sector marcó el inicio de una trayectoria empresarial que hoy sitúa a Cupa como líder mundial en la producción y venta de pizarra, comercializando una de cada dos unidades instaladas en el mundo. Desde la apertura de su primera cantera en San Pedro de Trones a finales del siglo XIX, Cupa Group ha evolucionado hasta convertirse en una compañía con empresas propias en nueve países que exportan a más de 70 mercados, generando un volumen de negocio de 450 millones de euros. Esta proyección internacional no impide, sin embargo, que el grupo mantenga sus raíces y sea uno de los motores económicos del Bierzo y La Cabrera, donde concentra su actividad productiva, empleando a más de mil personas en seis explotaciones y doce plantas de transformación de pizarra. A esta plantilla pertenecen también los equipos de Cupa Stone, empresa líder en comercialización de piedra natural que, con una red de catorce centros de distribución en España, tiene sede social y logística en Carracedelo. Cabe añadir por su importancia en la vertebración del noroeste, los empleos generados por Cupa Group en comarcas vecinas como Aliste, en Zamora, Valdeorras, en Orense, y Quiroga, en Lugo, con los que suma más de dos mil trabajadores vinculados a la pizarra y la piedra natural. El Diario ha sido testigo del desarrollo de estos territorios durante décadas, aunque en los últimos años las noticias sobre su desindustrialización, déficit de inversión en infraestructuras y despoblación son más frecuentes en sus páginas. Su compromiso constante ha visibilizado el estancamiento económico, la falta de mano de obra, el envejecimiento de la población y el abandono del rural, actuando siempre como un gran defensor de su tierra y generando debate para revertir estas situaciones. En comarcas como El Bierzo, el desarrollo económico sigue condicionado por estos factores, con las comunicaciones ocupando un lugar central. Gran parte de su producción industrial —incluida la pizarra— se transporta por carretera hacia los puertos, lo que hace necesaria la mejora de las conexiones. Proyectos históricamente demandados como la A-76 siguen con un horizonte indefinido, mientras que algunos tramos de la N-120 y la A-6 requieren de actuaciones inmediatas para reforzar la seguridad de los usuarios y la eficiencia de los transportistas. A estas circunstancias se suman retos demográficos que afectan a muchas regiones europeas, pero que se manifiestan con especial intensidad en provincias como León. Datos recientes del INE y la Seguridad Social, como la relación entre cotizantes y pensionistas, situada en el 1,3, o la tasa de fertilidad actual, con menos de un hijo por mujer, señalan el riesgo de la sostenibilidad social, que exige reformas estructurales y políticas estables para afrontar los desequilibrios. En este contexto, el papel de las grandes empresas adquiere mayor relevancia. Cupa Group actúa como una empresa tractora en muchas zonas rurales, donde residen más de la mitad de sus trabajadores. Sus actividades no solo generan empleo directo, sino que sostienen un ecosistema de proveedores y empresas auxiliares que amplían el impacto económico en el conjunto del territorio. A esta contribución se suma la labor en los pueblos de la Fundación Cupa Group, que junto a Afa Bierzo atendió a más de 600 personas en 2025. Este tejido productivo y social fija población, mantiene servicios y ofrece oportunidades donde, de otro modo, las alternativas serían escasas. El sector de la pizarra atraviesa además una etapa en la que necesita recuperar el dinamismo de las exportaciones, contraídas por la ralentización de las economías europeas y la construcción, así como la irrupción de las guerras, que han encarecido los transportes, los suministros y alterado el comercio mundial, reduciendo la demanda en mercados estratégicos como Francia, Reino Unido y Alemania. Estos factores obligan a las empresas a adaptarse a un entorno cada vez más exigente y cambiante. En el caso de Cupa Group, requiere seguir avanzando en automatización, seguridad y salud laboral. La promoción exterior del producto, la modernización de los procesos y la formación de perfiles cualificados son planes fundamentales para, junto a administraciones y agentes sociales, impulsar la competitividad, reducir la escasez de profesionales y minimizar el absentismo. Pese a todo, hay muchos motivos para ser optimistas. La pizarra continúa siendo uno de los productos que encabeza las exportaciones leonesas y uno de los sectores en los que Cupa es líder mundial. Su fortaleza y potencial de crecimiento demuestran que incluso en comarcas periféricas es posible consolidar una actividad económica sólida, capaz de generar empleo estable y proyectar la identidad de su origen más allá de sus fronteras. A lo largo de su historia, el Diario ha relatado estos hechos y desafíos. Ha documentado cómo la sociedad leonesa y empresas como Cupa han sabido adaptarse a ellos y los han superado sin perder su orgullo y su talento. El periódico ha reflejado no solo las dificultades de la provincia, sino también sus oportunidades. Que el Diario de León siga muchos años más narrando las buenas noticias de esta tierra será la señal de que León y Cupa Group siguen avanzando.