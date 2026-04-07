En Cerredo se sigue intentando ‘tapar’ el pozo

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Covadonde Tomé, diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Asturias y portavoz de Somos Asturies —plataforma de ultraizquierda—, tachó ayer de «impresentable» la comparecencia pública del gobierno del Principado para valorar el informe del IGS sobre el accidente mortal de Cerredo «sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación» que preside. Tomé hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta Gimena Llamedo y el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno. Cuando Tomé lanzó sus críticas, pasado ya el mediodía, seguía sin recibir el documento la Comisión de Investigación del siniestro en el que murieron cinco leoneses.