Felicitación por sus 120 años al Diario de León

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La prensa local es, indudablemente, un mecanismo imprescindible para la cohesión y el fortalecimiento de la comunidad, amén de guardiana de la historia y de la actualidad cercana. Dentro de la pluralidad de medios existentes, tanto físicos como digitales, destaca por su longevidad y también por su buen hacer, el Diario de León, ese símbolo de la comunicación de nuestra provincia que cumple ahora 120 años.

El Colegio Leonés, institución que dirijo, es coetáneo y observador directo de todos los cambios que nuestra ciudad, pero también nuestra provincia, ha tenido a lo largo de todo el siglo XX y lo recorrido ya de este. Pero también nosotros, como Colegio, hemos sido y somos parte de la Historia de León, y eso nos vincula en el recorrido. Por nuestro Colegio han pasado figuras relevantes de la Historia, y lo digo con mayúsculas, de nuestra ciudad, no solo en el ámbito deportivo, sino en todos y cada uno de los aspectos de la vida local, nacional e internacional.

Realmente, no me acuerdo de cuándo entré a formar parte del Colegio Leonés, ya que nací aquí. Ha sido y es parte esencial de mi vida desde mi infancia: primero como alumno, posteriormente como profesor y en la actualidad como director.

Además, desde que tengo uso de razón, el deporte ha sido una constante en mi vida y en la de este Colegio. En todo este tiempo, cada uno de los directores generales del Leonés han estado estrechamente relacionados, de una u otra forma, con el deporte, enraizándose de una manera absoluta tanto con el currículo educativo como con los eventos deportivos que surgen, se desarrollan o promocionan desde nuestra provincia. Desde don Ramón Belinchón, uno de los primeros y principales promotores y quinto presidente de la Cultural y Deportiva Leonesa, pasando por mi padre, don José Belinchón, jugador de fútbol también en la Cultural, como don David Belinchón, atleta velocista en la especialidad de 100 metros, amén de jugador de balonmano, todos han participado, y disfrutado, de la importante vida deportiva leonesa.

En lo que a mí respecta, os contaré brevemente que fui atleta de medio fondo, en 400 y 800 metros, así como 3000 metros obstáculos, jugador de balonmano en mi etapa escolar, pero también de rugby en la universitaria.

Desde los inicios, el Colegio Leonés ha aplicado desde la imprescindible disciplina deportiva a la formación humana, ya que el deporte entraña todos los valores que enaltecen y dignifican a la persona: compañerismo, responsabilidad, capacidad para enfrentarse a la adversidad, y por ende, a la vida, y ese es seguramente el objetivo principal de la educación, y de quienes nos dedicamos a ella.

El lema «Educando a través del deporte», que, por certero, lo llevamos utilizando en nuestro ideario desde mucho antes de que se hiciera tan conocido, forma parte indiscutible de nuestra percepción y consecución de prioridades educativas. Como no puede ser de otra forma, todo el claustro de profesores del Colegio trabaja en el mismo sentido, apoyando y facilitando a cuantos simultanean sus estudios obligatorios con la competición deportiva. No entendemos, ni queremos entender, la educación, y la formación integral del alumnado, sin el deporte.

En las primeras décadas de nuestra historia destacamos en fútbol, hockey o balonmano como deportes principales. Sin embargo, desde hace cuarenta años, el baloncesto ha sido el deporte prioritario y el que más éxitos nos ha dado, y de ello habéis dado buena cuenta a lo largo de todo este tiempo.

A este respecto, no puedo por menos que nombrar a Pepe Estrada como responsable. Su abnegación, esfuerzo, entusiasmo y capacidad de trabajo son, sin duda, elogiables. Persona ejemplar y tremendamente humana, con sus defectos, porque la perfección sí que no es humana, ha sido y es el baluarte sobre el que reposa gran parte del éxito del baloncesto en nuestro planteamiento educativo. Junto a él, un equipo de profesionales que entrenan con profesionalidad, esmero y responsabilidad muchas horas a la semana para que pueda llegar la victoria, pero sobre todo, para que se cimenten los valores que antes mencionaba, y que están tan vinculados con el deporte.

Paralelamente a nosotros, nacidos en 1896, ha estado siempre la prensa, y en concreto el Diario de León, buque insignia del periodismo escrito de nuestra provincia, así como guardián de la memoria y actualidad de nuestra provincia. La labor del Diario de León ha permitido difundir nuestras gestas en todo este tiempo, y eso es esencial, porque lo que no aparece es como si no hubiera ocurrido.

Es por eso que ahora, cuando cumplís 120 años, me gustaría valorar, desde la admiración, la labor periodística de cuantos habéis trabajado y trabajáis en el Diario de León. Es encomiable la tarea de difundir lo que pasa en nuestra provincia día tras día durante todo este tiempo. Tantos años después, vuestra portada diaria sigue marcando el paso de las conversaciones que surgen en nuestra provincia, y eso es más que reseñable de la importancia que mantenéis en nuestra comunidad. Os deseo que sigáis informando con la veracidad que lo hacéis y manteniendo el mismo espíritu durante muchos años más.