La palabra como cimiento: 120 años de memoria viva

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La historia de las sociedades no se escribe únicamente en los boletines oficiales ni en la frialdad de los grandes decretos; se fragua, esencialmente, en el latido cotidiano de sus gentes y en la crónica persistente de quienes asumen el compromiso de testimoniar la realidad. Celebrar los 120 años del Diario de León no es solo conmemorar la longevidad de una cabecera; es reconocer la existencia de un notario colectivo que ha sabido narrar la metamorfosis de nuestra tierra desde el crepúsculo del siglo XIX hasta el desafío ético y técnico de la inteligencia artificial. Existe un valor fundamental en la pervivencia de un diario: la voluntad de que el presente no sea un destello fugaz, sino que se convierta en memoria de tinta, en un poso de verdad que resista el desgaste del tiempo.

Para quienes entendemos el compromiso con lo público como un imperativo ético, el periodismo de fuste no es un mero observador de la actualidad, sino el andamiaje sobre el que se asienta la conciencia civil. El Diario de León ha operado, durante más de un siglo, como ese espacio de convergencia donde la identidad leonesa se ha pensado a sí misma, alejándose de esencialismos estáticos para abrazar una resiliencia inquebrantable. Al recorrer su centenaria hemeroteca, uno no contempla solo noticias; descubre la cartografía de una ambición compartida que ha sabido cruzar el puente entre dos siglos, renaciendo en cada etapa con la determinación de quien se sabe custodio de la pluralidad de su comunidad. En este fecundo devenir, León ha transitado por hitos que reconfiguraron nuestro orgullo y nuestra presencia en el tablero nacional. Resulta imposible desvincular lo que hoy somos de la crónica de la llegada de la democracia, aquel amanecer de libertades que este diario relató con la unción de quien recupera la voz tras un prolongado silencio. Fue en ese renacer civil donde el PSOE de León, como fuerza cuya trayectoria se entrelaza históricamente con el progreso de esta provincia, asumió la responsabilidad de dar cauce a los anhelos de modernidad y justicia social. Desde el vigor de la epopeya minera que forjó nuestra conciencia de clase, hasta alcanzar una centralidad estratégica sin precedentes bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquellos años de impulso reformista no fueron hechos aislados, sino eslabones de una cadena de dignidad que permitió a León mirar de frente a la vanguardia, consolidando centros de referencia y proyectos de futuro que hoy son parte indisoluble de nuestro patrimonio común. El Diario de León ha sido el cronista fiel de esa evolución, testimoniando cómo esta provincia es capaz de proyectarse con audacia cuando se conjuga la lealtad a las raíces con una visión transformadora de Estado. Sin embargo, una efeméride de esta magnitud nos exige una reflexión que trascienda la nostalgia. León se sitúa hoy ante una encrucijada donde los desafíos estructurales —la transformación digital, el equilibrio demográfico y la retención, atracción y retorno del talento joven— requieren una altura de miras que supere la inmediatez del titular. El papel de la prensa de calidad es, precisamente, el de elevar el nivel del debate, protegiendo la esfera pública del ruido y la polarización. Una sociedad informada posee la soberanía necesaria para no ser doblegada por el pesimismo ni por los relatos de la resignación. Valoro la profundidad de lo que permanece. En un tiempo dominado por la fugacidad de lo efímero, la palabra escrita bajo una firma de prestigio representa un contrato de lealtad con el ciudadano. Es esa ética de la palabra la que nos recuerda que León siempre ha encontrado el camino hacia la prosperidad cuando ha sabido unir su voluntad de ser con su capacidad de hacer. La modernidad no es la negación del pasado, sino la inteligencia de proyectar nuestra memoria histórica hacia los nuevos horizontes tecnológicos y sociales. Quiero expresar mi reconocimiento a las generaciones de profesionales que han custodiado este milagro cotidiano de la información, desde la era de las linotipias hasta la actual vanguardia digital. Su labor permite que León sea hoy un proyecto de vida compartido, que se reconoce cada mañana en las páginas de su diario. Concluyo estas líneas con una convicción que nace del conocimiento profundo de nuestra historia y del pulso actual de nuestras capacidades: lo mejor todavía está por venir. Tenemos el talento, un sólido capital intelectual y la firme determinación para que las crónicas de los próximos años sean las del éxito de un León próspero, justo y profundamente humano. Por otros 120 años de compromiso con la lucidez y la palabra. Gracias, Diario de León, por ser el hilo invisible que dota de sentido a nuestra propia historia.