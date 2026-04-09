Agricultura dice defender la leche y enoja al campo

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación defendió su compromiso de defensa de los intereses del sector lácteo en la sectorial de vacuno de leche, que se celebró ayer en Madrid pero su opinión no fue compartida por los profesionales del campo. Tras los retrocesos en los precios que cobran los ganaderos, las organizaciones agrarias han lamentado que el Gobierno se haya puesto de perfil en el marco de las recientes negociaciones en el sector y la firma de nuevos contratos, que consideran ilegales, por parte de la industria. El problema añadido es que los costes de producción, tras varios ejercicios de relativa contención, en los últimos meses están repuntando en materias como los costes de alimentación animal o los energéticos.