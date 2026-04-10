Lluvia para enfriar los posibles fuegos

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El director de Patrimonio Natural de la Junta, José Ángel Arranz, aseguró que confía en que las próximas lluvias permitan poner fin a los últimos incendios forestales de la Comunidad, un «repunte» que ha calificado como «habitual» en el noroeste de la Península en esta época del año. «Lo habitual es que una vez que empiecen ahora las lluvias, que empiece ya a brotar la vegetación, ese tipo de incendios cesen», explicó a los periodistas. Asimismo, destacó que el operativo «ya está dimensionado» yque «la mayoría de estos incendios son intencionados» y se han puesto en conocimiento de la Guardia Civil y los investigan agentes medioambientales.