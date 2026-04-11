CORNADA DE LOBO
Quizá iba pedo
Una hora tuvieron cautivo y retenido a un soldado español «casco azul» los militares israelíes que invanden y masacran el sur del Líbano; y no fue más tiempo porque el Gobierno de España elevó «su más enérgica protesta» y sólo entonces decidió liberarlo Israel. Y como no es disparatado sospechar que tanta retención pudo deberse al averiguar esos militronchos su condición de español tomándole como chivo y diana de las tirrias bíblicas que últimamente tiene Israel a España por boca de Netanyahu y sus incendiarios ministros tan escocidos por la actuación de este Gobierno con aplauso internacional por posicionarse contra sus barbaridades en Gaza, Irán y ahora Líbano lo mismo que con las ventoleras de exterminar civilizaciones que pedorrea Trump, bien cabe imaginar que vieron a España entera en ese suboficial compatriota y procedieron a modo, o sea, tocando los cojones o aterrando, algo que les pirra y, cuando no es a bombazo sucio, lo es a tiros, amenazando y tronzando ánimos o voluntades.
Y en estas asoma la señora Ester Muñoz, qué paisana, quitándole el hierro intolerable a la infame agresión a un trozo inviolable de España como lo es un soldado que va en nuestro nombre; y para no desairar a Sión y al Israel que tanto pelotea su partido y hasta homenajea su compi Ayuso, reduce el incidente de esa retención ilegal e injuriosa como cosa venial y sin importancia alguna diciendo «yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida». ¡Cielosanto, señora, ¿más de una hora le han tenido trincada los civiles?, ¿y no en un solo control, sino en controles?, ¿cuántas veces?... Pero buena mujer, ¿en qué condiciones nos va usted para que los guardias tengan que proceder tan extremadamente?... ¿quizá atropelló a alguien, a un ciclista, a un oso de la reserva, a una escultura de rotonda?... ¿o quizá es que iba usted pedo pedísimo y tuvieron que tomarse su tiempo los guardias para que se le aventara algo el globo antes de dejarla irse?... Le preguntamos a la IA y dice que lo más probable es que fuera usted pedo... y que incluso haciendo de portavoz se la ve borracha de éxito y euforia.