Un 25% más de lluvia respecto a un año medio

Creado: Actualizado:

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico, el pasado 1 de octubre, hasta el 7 de abril de 2026 se cifran en 519 litros por metro cuadrado, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 24 por ciento más de lo normal para dicho periodo, que se cifra en 417 litros por metro cuadrado. Por zonas, las precipitaciones superan los valores normales del período de referencia 1991-2020 en la mayor parte del territorio peninsular, con excepción de una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta el País Vasco. La Aemet incide en que destacan especialmente la mitad sur y el cuadrante suroeste de la Península, junto con Extremadura, así como ciertos puntos de la fachada mediterránea.