Cerredo revuelve al Principado

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Las aguas están especialmente revueltas en el Principado de Asturias por la repercusión política de la investigación del accidente de Cerredo. Este mismo sábado el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pronosticado que el PP presentará «muy pronto» una moción de censura contra él para tratar de recuperar la iniciativa frente a Vox tras el informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre la gestión de la administración autonómica en torno al siniestro que costó la vida a cinco mineros leoneses. Barbón se ha expresado así a través de las redes sociales después que Vox pidiera su dimisión por las irregularidades reflejadas por dicho documento.