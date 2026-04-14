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El Papa ha recibido en audiencia privada al leonés Rafael Lazcano, autor de la primera biografía histórica sobre él. Fueron compañeros de estudios, en el Colegio Internacional Santa Mónica (1981-1985), en Roma. También asistió al encuentro otro leonés, el agustino Isaac González; ambos coincidieron con él cuando era solo Bob o Roberto. Tuve ocasión de comer en León con nuestros dos paisanos, con motivo de la presentación de Biografía de León XIV. El Papa agustino, peregrino hacia Dios (San Pablo); un libro que a cada día adquiere mayor relevancia, dados los acontecimientos internacionales y la visita que nos hará en junio; está escrito desde la fe y con una metodología propia de un buen historiador. Su nueva obra nos permite conocer la coherencia del pensamiento y de acción del pontífice, quien siempre ha estado del lado de los pobres y contra el belicismo. A los creyentes nos abochornan las declaraciones de Trump contra Prevost: «debería dejar de complacer a la izquierda radical», «débil ante la delincuencia», «nefasto en política exterior». Le ha irritado que convocase una vigilia por la paz, y ruegos como este: «Señor, ilumina a los líderes de las naciones, para que tengan la valentía ía de abandonar proyectos de muerte y detener la carrera armamentística». Le ha enfurecido que invitase a los cristianos a ser «portadores de la paz». Pero el ruego no es de ahora… salvo porque hoy le toca volver a repetirlo. Llámalo cristianismo. «Fue elegido gracias a mí», ha declarado altivo el presidente, para bochorno de creyentes, agnósticos y ateos. Tenue es la frontera entre la altivez y el patetismo.

Dado que —intuyo— Trump es de poco leer, y no solo por falta de tiempo, alguien debería leerle pasajes esenciales de esta clarificadora y ejemplar biografía, que hoy vuelvo a recomendarles. «No soy fan de León XIV», ha declarado desdeñoso el mandatario. ¿Qué piensa que es un católico? ¿qué cree que es el cristianismo? Seguro que el Santo Padre ya le ha perdonado, aunque tampoco ha eludido dar una respuesta muy clara: «No le tengo miedo a Trump. Seguiré hablando contra la guerra». La tibieza no es cristiana; sí, la valentía de defender la superioridad del amor. Y puedes llamarlo cristianismo.