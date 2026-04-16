Se endiosa el tío

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Habrá visto sin duda el lector esa estampita luminosa que tan obscenamente colgó Trump en su red apareciendo él como Jesuscristo con túnica blanca y manto rojo, tal que un Sagrado Corazón, imponiendo su mano milagrosa de la que irradia una luz cegadora sobre la frente de un enfermo postrado en beatífica sanación flanqueándolo un soldado, un veterano, una enfermera y una jovencita arrobada ante el milagro que junta las manos en oración a punto del éxtasis; al fondo, la bandera americana muy flamígera, la estatua de la Libertad... y rompiendo los cielos, unos ángeles que son soldados, mientras la paloma del Espíritu Santo se convierte en el águila yanqui cruzando el aire unos caza-bombarderos como ángeles del exterminio sembrando paz. La imagen es obscena a rabiar y delirante, provocando entre los suyos reacciones contrarias: algunos lo ven como un irreverencia indecente, pero otros creerán en la vuelta de Jesús a la Tierra para ir ensayando los Últimos Días. Por eso retiró al poco la estampa. O se la hicieron retirar, seguramente escandalizados algunos de los pastores evangélicos que hace días le ungieron en el Despacho Oval como salvador del mundo imponiéndole sus manos en pura consagración. ¿Cómo no creerse así un enviado de Dios para arreglarnos la mala vida que llevamos con su evangelio de exterminios?... Si ya Trump se vistió de Papa mitrado en silla gestatoria, ¿por qué no mostrarse ahora como un Jesucristo redentor?... Y ahí va este dios endiosado, ábranle paso. La necesidad religiosa que late en el hombre desde que los ríos tenían una sola orilla y el rayo se hizo Dios ya tiene en Trump un nuevo Mesías con su redención en colorines y la IA repintándole en iconografía verosímil. Da pánico ver el hurmiento endiosado y mágico que le espesa su sopa cerebral... ¿qué más señales esperan los suyos y los ajenos para inhabilitarle?... ¿qué hospital de los locos no le aguarda?... y esos Abogados Cristianos que aquí se querellan incluso contra un soplavelas irreverente ¿no tienen nada que decir de este Trump blasfemo que profana hasta lo mas sagrado?... ¿callan y tragan quizá por creerle profeta?...