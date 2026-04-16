No es momento para recuerdos culturalistas

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La Cultural agoniza en una Segunda División que se le escapa entre los dedos, salvo milagro. La masa social no está de buen humor ya que, en general, considera que las cosas se han podido hacer mejor en los despachos. Por eso, no ha pasado desapercibida la última ocurrencia. Ofrecer las instalaciones del estadio para hacerse fotos por un módico precio que va de 100 a 120 euros. El club sólo pone las instalaciones, que construyó el Ayuntamiento, para celebrar la preboda, la comunión o algún aniversario. El interesado lo aporta todo, hasta el fotógrafo. Quizá es una buena prueba de la visión de futuro del equipo. En una sociedad tan envejecida, donde cada día hay menos bodas y comuniones, y no hablemos de bautizos, intentan hacer negocio justito en ese campo...