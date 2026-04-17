Nunca pensé llegar a donde lo hice, el fútbol era disfrute

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Para mí es un orgullo. Es bonito que haya dejado huella y que mi querido Diario de León lo haya contado con un cariño especial hacia mi persona. Para mí el fútbol ha sido mucho y si con mi trayectoria he podido ayudar a los niños a seguir mis pasos o a amar el fútbol me doy por satisfecho. Además ese cariño que me tienen, a pesar del paso de los años, es algo que sientes como muy especial.

Para mí jugar al fútbol era una diversión en mis primeros años. Me gustaba y veía que podía hacer cosas. Además, aunque no lo entrenaba, los goles eran algo habitual. Luego la vida me llevó a poder jugar en equipos como el Atlético Bembibre, la Cultural y Deportiva Leonesa y el Real Oviedo. Fueron años muy buenos en los que además de mi crecimiento como jugador también el fútbol me marcó como persona. Me gustaba jugar al fútbol, pero sobre todo marcar goles. En cierta medida un goleador nace. Yo no es que fuera muy técnico pero cuando tenía el balón delante disponía de ese instinto que tienen los goleadores para ver sólo la portería. Es cierto que con el paso de los años puedes mejorar tu técnica y eficacia, pero antes hay que haber nacido con ese instinto. Respecto al fútbol en mi familia también tuve a un hermano que se le daba bastante bien. Era centrocampista e incluso la Cultural llamó a su puerta pero no quiso dar ese salto. Es algo personal que cada uno tiene que decidir. Yo iba a lo mío, a jugar y disfrutar y en la medida de lo posible ayudar a mi equipo a ganar. Ese trabajo tuvo al final como resultado el galardón de Pichichi. Algo que guardo con mucho cariño. Fue uno de los mejores momentos de mi trayectoria deportiva como futbolista, pero el más especial sin duda fue cuando debuté con la selección española frente a Turquía. Defender el escudo de España es algo que te marca en la vida. Y junto a ello también el ascenso de la Cultural a Segunda División. Lo pude disfrutar en primera persona con el equipo de mi tierra. Esos dos momentos han sido tal vez los más emocionantes. Antes era más fútbol fuerza aunque tampoco hay que olvidar que tuve compañeros con mucha calidad como Piñán, Villafañe, Ovalle, Larrauri, Félix, Zuazaga... La Cultural llevaba mucho tiempo persiguiendo ese objetivo y al final lo logramos. Llegábamos a Segunda, una categoría que antes y a día de hoy es la que como mínimo se merece el club. Durante tres años, salvo algún retoque, éramos los mismos jugadores en la plantilla. Y eso creo que fue decisivo para lograr subir. También el compañerismo que existía entre todos los jugadores. Éramos como una familia. En cierta medida los campos de fútbol de aquellos años no eran como los de ahora y en cierta medida encauzaban a un fútbol más directo y físico. En invierno incluso llegué a jugar en campos completamente embarrados. Y ahí la técnica pasaba a un segundo plano. Había que adaptarse a las circunstancias. Pero no hay que olvidar que también se contaba con calidad. Ojalá hubiéramos disfrutado de los campos de hoy en día. No me quejo de lo que me tocó vivir. Tal vez si lo hubiera hecho ahora mi ficha y sueldo hubiera sido mejor dado como está montado en la actualidad el fútbol. Respecto a los rivales no hay que desmerecer una época a otra. Ahora están los Yamal, Mbappé y antes estuvo Messi, pero en aquellos años también disfrutábamos de los Di Stéfano, César, Gárate… Si eres bueno tienes muchas posibilidades de llegar lejos. Es cierto que si lo haces en ciudades como Madrid y Barcelona las opciones de que desde niño te vean son mayores. Pero yo nunca pensé llegar a donde lo hice. El fútbol para mí era disfrute. Incluso cuando firmé por el Atlético Bembibre el que rubricó el compromiso fue mi padre. También llevó las gestiones cuando luego me incorporé a la Cultural. Para mí eso era más engorroso. Yo lo único que quería era jugar y disfrutar como siempre lo he hecho con el fútbol. Y en todos los equipos en los que milité. Siempre estaré muy orgulloso de haber jugado en la Cultural y Deportiva Leonesa. Fue algo maravilloso. Poder jugar en el club de tu tierra y disfrutar además con el ascenso a Segunda División. Eso no se paga con nada. Ojalá que el club pueda disfrutar de muchísimas alegrías. Este año con salvar la categoría de Segunda División sería algo importantísimo para León y su provincia. Y que sea definitivo, porque la Cultural y Deportiva Leonesa tiene que consolidarse como mínimo en Segunda División. Es lo que pido como leonés que soy y culturalista de por vida.