Buscando tres pies al dato

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Hace tiempo que no paso por la consulta de mi podólogo. Tras leer el Diario, lo deja cada día en la sala de espera. Por eso, la primera vez que fui me cazó nada más verme, por la singular herencia paterna con un apellido que es todo menos discreto. ¿Eres el que escribes columnas? «Qué manera tienes de mezclar en un solo texto todo tipo de asuntos...».

Me acordaba de él al contemplar este mes de abril —que nos robó Sabina— que llega cargado de efemérides. Florece en los juzgados el caso Begoña —a pesar de los intentos por pisotearlo en todo tipo de jardines—. Justito dos años después de aquella carta de amor desesperada que tuvo con el corazón en un puño, durante cinco días, a los que aún creían en la palabra del señor Sánchez. Ese corazón en el que decenas de miles de personas conservan bien presentes las pulsaciones aceleradas ante el gran apagón general que también nos trajo otro abril, en este caso hace un año.

Falta mucho para el aniversario de Adamuz, donde descarrilaron los trenes champions, pero afloran las tortuosas artimañas para encarrilar un relato que nadie cree ya.

Es el scroll de la actualidad. Y su vertiginoso devenir. Lo penúltimo que dicen los gurús de internet es que los chiringuitos digitales tienen sus días contados. Caen las visitas y audiencias en determinados puestos de ese enorme mercadillo en el que se convirtió la red, con todo tipo de aparatos presuntamente informadores. Son la más clara víctima del uso generalizado de la inteligencia artificial. Si me dan el trabajo hecho ya no necesito navegar. Y con mucha más fiabilidad, sin esfuerzo alguno y sin tener que esperar a la línea tropecientos para enterarme de lo que quiero saber. Me sale en segundos con sólo formular la pregunta que, poco a poco, una parte creciente de la sociedad aprende a teclear.

Pero los estudios sobre la «independencia» de la IA son terribles. Tiene unos sesgos sectarios e ideológicos que explican el afán milmillonario por dominar el cotarro.

Gana peso el papel. Por eso, cuando vaya a ver al podólogo, estoy convencido de que sobre la mesilla tendrá su Diario. En las charlas pone en evidencia que no se traga las cosas a pies juntillas.