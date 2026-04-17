La pugna de los túneles mineros y de la autopista

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Asturias vive días frenéticos en lo político. Son incontables las voces que reclaman explicaciones y dimisiones en el gobierno de Adrián Barbón por el desastre minero que acabó con media docena de vidas. Pero ahí también surge la pugna por liderar el relato, para conseguir que se imponga un tema de debate. Quizá eso explica el fuego amigo lanzado por el socialista Barbón contra sus compañeros de partido en Madrid, en forma incluso de amenazas judiciales. Por una parte, por la denegación de retirada del peaje de la AP-66. Y por otra, hace apenas unas horas, por la ausencia de descuentos por la precariedad en la que se encuentra la autopista. Derivados, entre otras cosas, del derrumbe de noviembre de 2024... pero ahora todo son prisas.