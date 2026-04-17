Sólo vale ganar

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Nada hay imposible, pero la realidad es la que es, la vida del conjunto culturalista en la categoría de plata del fútbol español pende de un hilo. Se necesita ganar para ir acortando distancias, sin excusas ni disculpa alguna, para intentar darle la vuelta a una horrorosa planificación desde el inicio y a un querer y no poder, que no se puede tapar aunque algunas actuaciones arbitrales sean perjudiciales.

Son muchas jornadas para cambiar el rumbo y cuando eso no se produce es porque los deberes no se han hecho con nota, de nada vale solamente el intento, porque lo que cuentan son los puntos, y esa es la gran carencia. El Córdoba es el rival que visita el Reino, la única solución es la victoria, sea como sea, de nada vale jugar bien, tener ocasiones, si al final no se materializan. En estas situaciones solo vale ganar, lo demás es pura sinfonía que se difumina en el ambiente.

A la afición se la puede intentar movilizar, ilusionar o darle todo el cariño posible, pero eso tiene que ir correspondido por un triunfo. No hay más premio que una buena dosis de alegría en base a sumar tres puntos. La base de la sociedad culturalista lo necesita, la ciudad de León también, por lo que no queda más que darlo todo, poniendo toda la carne en el asador, e intentar aferrarse al último clavo ardiendo, pero para eso hay que tener actitud y demostrarla en el campo.