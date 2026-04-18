León ante el espejo: identidad, futuro y decisiones pendientes

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El debate sobre la posible salida de León de la comunidad de Castilla y León no representa una cuestión menor ni un gesto simbólico. El movimiento ‘Lexit’ refleja la inquietud de un pueblo que no se cruza de brazos para perseguir un horizonte con mayores expectativas.

Los datos revelan que León sufre una crisis demográfica profunda. El envejecimiento poblacional avanza mientras se pierde el talento y la fuerza de miles de jóvenes que emigran para trabajar. En localidades como Astorga, con relevancia histórica y monumental, preocupa cómo mantener la actividad económica más allá de un turismo intermitente. Ponferrada, la gran capital del Bierzo, todavía busca un modelo alternativo al vacío económico que dejó el cierre de la minería. Luis del Olmo se ha implicado siempre como altavoz de sus reivindicaciones. A Valencia de Don Juan, y casi todo el sur de León, le inquieta la disminución de población joven, que cuestiona el relevo generacional en el campo y en las empresas. Y en León capital, el problema no es solo de despoblación, sino de mantener el empleo y una actividad económica de vanguardia. En este contexto, un periódico que cumple 120 años, el Diario de León, adquiere un valor singular en una de las mayores provincias de España. Querría destacar su servicio a la ciudadanía, especialmente ahora, ante una nueva legislatura y con un presidente, previsiblemente Alfonso Fernández Mañueco, que tiene la oportunidad de fortalecer el vínculo y la presencia de León en la comunidad, intentando resolver las dificultades que ha escuchado en la campaña electoral. Seguramente, el problema sea más profundo que el ‘Lexit’. León necesita mayor interés institucional para fomentar el emprendimiento, el liderazgo y la confianza colectiva. Parte del tejido empresarial se halla atrapado entre la prudencia y la resignación. No es una crítica, sino la constatación de una realidad que necesita impulso e ilusión. El Diario de León ha servido de cohesión social y de voz que promueve la superación y la justicia, porque visibiliza a las personas y los problemas y logros de los pueblos. Constituye una herramienta de futuro. Así lo refleja el periodista Ángel García Colín, recientemente fallecido, en su tesis doctoral sobre este periódico decano de la prensa leonesa. Colín trató de colaborar en la revitalización de su localidad natal, Cistierna. La montaña oriental viene enfrentándose a una sangría demográfica desde la clausura de las minas de carbón. Una zona especialmente vinculada a la cultura. Casi recluida en los Picos de Europa, la pequeña población de Lois contribuyó a enriquecer el castellano con dos miembros de una incipiente Real Academia de la Lengua a principios del siglo XVIII. Mi propio abuelo, un sencillo agricultor de esas montañas, recibía el periódico hace unos cien años en Valbuena del Roblo, cuyo acceso acaba de asfaltarse. Y mi tío Eliecer de Villapadierna cuenta con una calle en Palacios de Rueda porque destacó como escritor y periodista. Es la crónica de tantas familias de la zona, de una provincia con identidad histórica que reivindica un futuro que le corresponde y es consciente del esfuerzo que conlleva. León aporta una riqueza que no puede perder la comunidad autónoma. El pensador leonés Gumersindo de Azcárate afirmó que “los pueblos progresan cuando confían en su propia capacidad”. Y los leoneses no se arredran ni en el corro. Son luchadores. Sr. Mañueco, aproveche el coraje leonés para potenciar la comunidad más extensa de España con imaginación, interés e inversión. No permita que continúe siendo una de las más despobladas de Europa. En este marco surge la pregunta política: ¿salir de Castilla y León mejoraría la situación? ¿Una autonomía propia permitiría dinamizar inversiones, proyectar políticas adaptadas al territorio, así como reforzar la visibilidad institucional de León? Los ciudadanos se preguntan, Sr. Fernández Mañueco, qué plan estratégico posee la Junta para León en las próximas décadas… ¿Dónde estarán los polos tecnológicos que retengan talento? ¿Qué incentivos permitirán emprender sin que la burocracia sea un obstáculo? León posee un patrimonio natural y cultural extraordinario: montañas, ríos, arte, historia, gastronomía y paisajes únicos. Una provincia tan diversa y bella puede mirar con decisión hacia la inversión tecnológica, el turismo sostenible, las energías renovables o el teletrabajo rural. Aportemos ideas, liderazgo y facilidades reales para vivir en los pueblos. Y ese debe ser un impulso de los propios leoneses. La historia nos evoca el ejemplo de Doña Urraca I de León, una de las grandes figuras de la península, que gobernó en tiempos complejos con una determinación poco común para una mujer de su época. Inmersos en el siglo de la mujer, quizá esa audacia pueda servir a todos de inspiración. A juicio del economista Joseph Stiglitz, el desarrollo territorial nace cuando las instituciones crean oportunidades reales. León necesita precisamente eso: oportunidades visibles, sostenidas y ambiciosas. Quizá la cuestión no sea solo salir o quedarse, sino cómo construir un proyecto que devuelva ilusión a la provincia. Porque los territorios no se salvan únicamente con decretos, sino con confianza colectiva. Y León, tierra de historia milenaria, merece algo más que nostalgia: merece futuro.