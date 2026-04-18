Vergüenza torera

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En el lugar donde veraneaba, entre las casas construidas con prisa para los veraneantes, había una finca enorme protegida de la ávida curiosidad de los agostos calurosos por un muro difícil de escalar. Todo el pueblo la rodeaba, pasaba por su perímetro para ir a la panadería o a la iglesia, sintiéndola presente pero inaccesible.

Los cuentos y los rumores sobre lo que pasaba tras los muros ocupaban las horas ociosas mientras sus moradores mantenían un discreto silencio. He pensado en aquella finca intocable al ver al señor Ábalos en el banquillo, exministro, excolega del presidente y excantidad de cargos.

Algunos políticos gubernamentales viven en una finca inexpugnable, salen corriendo del Congreso, les esperan sus chóferes, viven en propiedades públicas de muchos metros, no tienen miedo a la factura de la luz y pasan los gastos de sus comidas en restaurantes con estrella. Y antes de proseguir diré que, si estuvieran capacitados, fuera verdad su dedicación pública, trabajaran y no dejaran todo en manos de asesores, cualquiera comprendería las prebendas, el trato de favor, etcétera. Pero no es el caso. El juicio que se celebra en la actualidad es por corrupción, de momento en el asunto de las mascarillas, después ya veremos, pero lo ha iniciado un desfile de mujeres que corroboran que el exministro tiraba con pólvora del rey también en asuntos, digamos, amorosos.

Estamos en las manos que estamos y no voy a extenderme sobre la catadura moral o las capacidades de interpretación de nuestros mandatarios, pero mi curiosidad se ha centrado en este tribunal moralista que llama al orden al abogado cuando pregunta a la testigo si ha ejercido la prostitución.

La palabra está reconocida por la RAE y viene a colación, aunque la señorita diga que es ‘azafata de imagen’, un concepto que no sabemos a qué corresponde.

Hay términos respecto a la sexualidad que van cayendo en desuso, en desuso lingüístico naturalmente, porque en el otro.

Ya no se usa, por ejemplo, la palabra mantenida, que se aplicaba a aquellas mujeres a las que el amante les ponía un piso del que podían disfrutar con ella dentro y que el abogado podía haber usado.

En el tribunal por donde están pasando las señoritas a las que Ábalos les proporcionaba un empleo público al que no necesitaban acudir no puede pronunciarse ‘prostitución’, y los abogados no tiran de sinónimos o usos aceptados: lenocinio, puterío, amancebamiento, fornicación, degradación, envilecimiento o vergüenza torera. que Ábalos, hijo del torero ‘Carbonerito’, no heredó.