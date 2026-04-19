Evangélicos, ojo

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La iglesia Evangelista ya suma por el mundo 700 millones, la mitad del censo católico con sus 1.400 millones. Es la iglesia protestante mayor. En Estados Unidos son 93 millones y sus pastores más famosos llevan a Trump en volandas a la gloria de este mundo con rezos en el Despacho Oval y a sus votantes a la gloria celestial rifando milagros y la curación corporal o salvación, en ello va su viejo éxito y popularidad creciente, sobre todo en Latinoamérica, tan católica hasta anteayer, donde suman ya 123 millones. En España son ya más del millón con mil templos o lugares de culto, hasta en León, ciudad tan levítica y papona donde alzan una iglesia rechula en Eras de Renueva con alarde de medios. En Asia son 215 millones, 185 en África. Imparable fenómeno que deja atrás a las diferentes iglesias nacidas tras clavar Lutero sus 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg, naciendo así los luteranos, pero dando paso a divergencias y naciendo al poco, en 1536, el calvinismo con sus derivados presbiterianos en 1560. Y aunque fue Lutero quien la lió parda en 1517, sólo diez años después se escinden los anabaptistas de los que en 1734 se segregan los evangelistas y en 1880 los pentecostales. Antes, en 1530 con Enrique VIII, nace el anglicanismo del que se escinden al poco los puritanos y sucesivamente los baptistas, congregacionistas, metodistas, episcopales y adventistas, dándose pie a su vez a otras iglesias como los Testigos de Jehová, tan raritos, o los menonitas, esos de película en idílica comunidad rural con ropa vieja renunciando a maquinarias y modernidades, por no hablar de los cuáqueros o de los mormones. Lo paradójico —cree Sócrates— es que todos ellos, sumando además a católicos, ortodoxos, maronitas, coptos, siríacos, armenios, caldeos o malaquitas, tienen el mismo Cielo, mismo Cristo, misma Biblia, al igual que las 47.000 distintas iglesias y confesiones cristianas hoy en vigor que logran así que a san Pedro (y discúlpese la irreverencia) se le haga la picha un lío al dar paso y curso a las carradas de distintas oraciones y ruegos de esta selva de salves y credos... ¡esto es un sindiós!, se dice en su pesadumbre.