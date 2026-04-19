'Música' extremeña para Castilla y León

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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, agradeció a María Guardiola (PP), el acuerdo de gobierno alcanzado en Extremadura, que «por primera vez en la historia política de España pone la prioridad nacional como requisito imprescindible en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda». Preguntado por las negociaciones en Aragón y Castilla y León, respondió que queda «mucho camino por recorrer» para llegar al acuerdo con el PP en Aragón, aunque valora la disponibilidad: «La música que ustedes escuchan en el acuerdo de coalición en Extremadura va a ser la música que va a acompañar en el acuerdo de Aragón y Castilla y León».