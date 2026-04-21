Más munición

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La industria de defensa requiere de una planificación determinada para poder acometer la fabricación de las armas y su munición que van a necesitarse en los diferentes conflictos abiertos en el mundo. Este fin de semana nos hemos sorprendido con una filtración en una agencia de noticias internacional que apuntaba problemas graves de Estados Unidos para cumplir con los plazos de entrega de armas comprometidos con algunos países europeos.

Se citan fuentes que exigieron el anonimato debido a la gravedad de la información que indica que las reservas de algunas armas y munición vital de Estados Unidos se habrían agotado por la guerra contra Irán.

Entre los países europeos supuestamente afectados se encontrarían los del Báltico y los escandinavos que tienen una necesidad evidente por su frontera con Rusia. Los responsables europeos de defensa han sido advertidos por sus colegas norteamericanos del probable retraso de los envíos. Los Ministerios de Defensa de Estonia y Lituania declararon a Reuters el viernes que Estados Unidos había informado a ambos países de la posibilidad de que se produjeran retrasos en la entrega de material militar estadounidense debido a la guerra contra Irán.

Un portavoz del Pentágono explicó: «El ejército estadounidense es el más poderoso del mundo, y garantizaremos que las fuerzas estadounidenses, las de los aliados y las de los socios dispongan de todo lo que necesitan para luchar y vencer... Por motivos relacionados con la seguridad de las operaciones, no comentaremos ningún detalle específico sobre las necesidades de los aliados o socios, ni sobre los esfuerzos realizados para apoyarlos».

Los responsables europeos se quejan de que estos retrasos los colocan en una situación delicada. En virtud del programa de ventas militares al extranjero, los países extranjeros adquieren armas de fabricación estadounidense con apoyo logístico y la aprobación del Gobierno estadounidense. Trump presionó a sus socios europeos de la Otan para que compraran más equipos de fabricación estadounidense.

Sin embargo, las entregas de estas armas suelen retrasarse, lo que provoca malestar en las capitales europeas. Algunos responsables se inclinan cada vez más por sistemas de armamento fabricados localmente en Europa. Los responsables estadounidenses afirman que estas armas son necesarias para la guerra en Oriente Medio y culpan a los países europeos de no ayudar a Estados Unidos e Israel a abrir el estrecho de Ormuz.

Incluso antes de la guerra con Irán, Estados Unidos ya había retirado existencias de armas por valor de miles de millones de dólares, que incluyen sistemas de artillería, municiones y misiles antitanque, desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 y el inicio de las operaciones militares de Israel en Gaza a finales de 2023.