Vázquez resalta las singularidades de la autonomía

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El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, que se estrena hoy en su nueva responsabilidad en la celebración del acto institucional del Día de Castilla y León, destacó ayer las «pecualiaridades» de esta Comunidad. Vázquez planteó que deben tenerse en cuenta a la hora de afrontar la negociación de un nuevo Ejecutivo autonómico, ante el acuerdo de gobierno alcanzado recientemente entre el PP y Vox en Extremadura. Tras la primera reunión de la Mesa de las Cortes, evitó valorar las similitudes entre ambos escenarios autonómicos e incidió en que en Castilla y León se debe seguir el camino propio de estas regiones. «Son cuestiones que en cada Comunidad autónoma tienen peculiaridades como lo tienen Castilla y León, indicó Vázquez.