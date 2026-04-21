EL GALLO
Vázquez resalta las singularidades de la autonomía
El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, que se estrena hoy en su nueva responsabilidad en la celebración del acto institucional del Día de Castilla y León, destacó ayer las «pecualiaridades» de esta Comunidad. Vázquez planteó que deben tenerse en cuenta a la hora de afrontar la negociación de un nuevo Ejecutivo autonómico, ante el acuerdo de gobierno alcanzado recientemente entre el PP y Vox en Extremadura. Tras la primera reunión de la Mesa de las Cortes, evitó valorar las similitudes entre ambos escenarios autonómicos e incidió en que en Castilla y León se debe seguir el camino propio de estas regiones. «Son cuestiones que en cada Comunidad autónoma tienen peculiaridades como lo tienen Castilla y León, indicó Vázquez.