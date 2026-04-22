Confundir el deseo con la ley en Sahagún

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Las pugnas sobre los toros centran múltiples frentes de debate y algunas aspiraciones de prohibiciones, totalmente legítimas, aunque no han llegado al BOE. Pero los anuncios políticos generan confusión y quizá así se entiende que de nuevo las celebraciones tradicionales con el toro como protagonista en Sahagún vuelvan a recibir un comunicado contrario de la misma institución, la Fundación Franz Weber. Usando una palabra que incita al error, asegura que «denuncian que Sahagún promueve el acceso de niños a la tauromaquia. Pero todo se queda en un comunicado, sin ningún recorrido legal, puesto que la ley sí autoriza lo que ocurrirá estos días. Otra cosa es que no guste y que haya pronunciamientos de todo tipo de entes en contra. Pero sin ningún tipo de eficacia legal.