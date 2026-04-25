Primera huelga de repartidores de Glovo

Creado: Actualizado:

Los repartidores de la empresa Glovo estaban convocados ayer a la primera jornada de huelga en España en contra de los 750 despidos anunciados por la plataforma y a favor de mejoras laborales. Se trataba de la primera huelga en Glovo a nivel nacional e internacional por los «abusos laborales» que, según los sindicatos, sufre la plantilla tras el proceso de laboralización, que acabó en junio de 2025 después de la aprobación de la «ley rider». Los paros, anunciados por Comisiones Obreras y apoyados por UGT, comenzarán ayer a las 20.00 horas y se prolongaron hasta la medianoche. Hoy continuarán durante toda la jornada laboral y mañana, domingo 26 de abril, de 12.00 a 16.00 horas. Comisiones Obreras convocó ayer concentraciones en las grandes ciudades.