Si tiene colmillos…

Creado: Actualizado:

Cuando le reprochamos a alguien ser xenófobo, homófobo, machista, antifeminista, antiayudas sociales… protesta altivo: «Sí, lo admito…pero a mí lecciones de democracia ¡ni una!». Es decir, todas. Para dilucidar qué es hoy fascismo, debemos retrotraernos al origen histórico del mismo, Algunos términos ideológicos han cambiado su sentido original; otros, ya pueden mutar en lo externo que su esencia —la que importa— sigue tal cual. ¿Fascista es hoy solo un término vintage? No, pero debemos usarlo con precisión. Mañana miércoles, Ignacio Huerta presentará, en la Fundación Sierra Pambley, a las 19.30 horas, su excelente ensayo ¿Qué es eso de ser fascista en España? Un estudio sobre los discursos del fascismo a través de sus propagandas y contrapropagandas (1922-1945), editado por la Universidad de Alicante. En la mesa, el catedrático de Francisco Carantoña y este juglar de columnas. ¿Asistimos al regreso de los viejos perros con nuevos collares? Sí y no. Les recomiendo que escuchen a este joven investigador. Licenciado en Bellas Artes, máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura, doctorado por la Universidad de Michigan, en la que ha ejercido 11 años como docente; en la actualidad es profesor en programas para universitarios estadounidenses Cesa Capa y en el Consejo de Intercambios Educativos con el Extranjero en Madrid. Una mirada enriquecida en el exterior. En su raíz, el fascismo fue un movimiento revolucionario, nunca fueron —ni son— conservadores, equívoco que les beneficia en las urnas. Sea como sea, la Historia puede decir: «Juraría que ya he llorado por esto antes». Y si no es por lo mismo, se le parece bastante.

Meses atrás, ya escribí sobre este libro; el primero de tres, pues el autor tiene intención de llegar en su investigación hasta nuestros días. Aunque la primera entrega se centra en el origen histórico, ¿cómo no conexionarlo nosotros con el presente? A veces, ayer es también ahora.

Ningún extremista quiere ser llamado fascista. Pero si tiene colmillo y muerde… ya no es mero vintage político. Están aquí, no sé si han vuelto o nunca se habían ido. ¡Por Dios, si hasta al Papa les parece un radical de izquierdas! Nos vemos mañana en la Fundación Sierra Pambley.