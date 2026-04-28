La guerra de Vox

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Escrito estaba que la política era la guerra por otros medios, y quien lo ponga en duda que repase lo sucedido estos días tras alcanzar el PP y Vox un pacto para gobernar conjuntamente en Extremadura. El pacto cierra un período de cinco meses de bloqueo institucional que abocaba a la repetición de las elecciones. Sin duda, este factor fue determinante para cerrar un acuerdo en el que el PP asume tesis de Vox relacionadas con la emigración contradictorias con la posición de los populares: el polémico criterio de «prioridad nacional» sobre ayudas públicas y la negativa a seguir acogiendo menas.

Hasta el punto de que, estando firmado el pacto en Extremadura y en puertas otro similar en Aragón, asistimos a un pleno en el Congreso en el que el PP votó en contra de una moción que había presentado Vox para blindar uno de esos conceptos. Vox traduce «prioridad nacional», un sintagma ambiguo, por una expresión más directa: «los españoles primero», un criterio excluyente que se presta a asociar con planteamientos xenófobos. Pero es lo que habían firmado en Extremadura y posteriormente en Aragón, consiguiendo crear un estado de confusión cuyo principal damnificado es el PP, a cuya dirección se dirigen las invectivas de los miembros del Gobierno, con Sánchez a la cabeza, que —con criterio de oportunidad— han encontrado en este asunto un filón que explotar en vísperas del inicio de las elecciones en Andalucía. Comunidad en la que Juanma Moreno, el candidato popular, aspira a renovar mandato apelando al voto útil —que en su caso sería la mayoría absoluta— para distanciarse de las tesis de Vox. Pero los pactos firmados en Extremadura y Aragón no se lo han puesto fácil. Porque la estrategia de Santiago Abascal no es tanto facilitar las cosas al PP como erosionar su imagen señalando sus ambigüedades al respecto de asuntos sensibles como lo es la política sobre emigración.

El objetivo de Vox es ideológico , ocupar el espacio de la derecha conservadora y liberal. Reemplazar al PP. No es casualidad que las consejerías que han firmado en Extremadura —Familia y Servicios Sociales (Vox está en contra del aborto y la emigración), Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (niegan el cambio climático)—, sean las más impregnadas de ideología. Ideología, esa es la guerra de Vox en la que el enemigo no es tanto Sánchez como Feijóo. En el PP están tardando mucho en darse cuenta.