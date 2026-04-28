Grietas en Asturias por Cerredo

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El portavoz del gobierno asturiano, Guillermo Peláez, se mostró ayer muy crítico con el borrador del dictamen que ha elaborado la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el accidente en la mina de Cerredo, Covadonga Tomé, en el que fallecieron cinco leoneses. En el texto se atribuyen responsabilidades personales por lo ocurrido a exconsejeros del Principado, que eran los dirigentes del servicio de Minas. A juicio de la parte socialista del ejecutivo (el PSOE gobierna en coalición con Convocatoria-IU), el borrador elaborado por Tomé es «político» y «de parte», contiene «juicios de valor» y no cuenta con «fundamento jurídico». Sobre el pago a las familias, el portavoz explicó las ayudas en las que trabaja el Principado serán «absolutamente compatibles» con las indemnizaciones.