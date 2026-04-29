Vivir el envejecimiento acompañados y sintiéndonos parte de la comunidad

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¡¡Una plaza vacante en el Centro de Referencia Estatal de atención a personas en situación de dependencia del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)!! ¿qué se hará allí?

Hace seis años me hice esta pregunta cuando se publicó un puesto de trabajo en el portal de Función Pública para este centro, el Credei. Era el año 2019 y había que poner en marcha este centro.

Pues, contestando a la pregunta, tras casi siete años y el paso de diversos profesionales por el centro, he de decir que hemos hecho casi de todo para dar vida a un edificio «original» que presentaba múltiples deficiencias que hubo que subsanar. No podemos decir que el edificio esté perfecto, pero sí que tenemos un edificio que destaca por una construcción singular que ofrece espacios amplios y luminosos donde se favorece la accesibilidad: es único en nuestro entorno, y así nos lo hacen saber las distintas personas que van pasando por él sea por el motivo que sea. ¡Es un edificio que gusta!

Ahora toca darle contenido. Una tarea compleja que ha de ajustarse a las líneas y programas que marca el Imserso desde sus servicios centrales en Madrid. Así hemos creado, a partir de la promoción de la autonomía personal, todo un programa de actividades cognitivas, físicas y relacionales con las que implicar a nuestras personas mayores en un envejecimiento activo y saludable.

Ellas, las personas mayores, son nuestras protagonistas y por ende lo somos todos, pues todos tenemos en mente envejecer.

Pero, ¿cómo queremos envejecer?

Cada uno de nosotros ha de dar respuesta a esta pregunta. Yo no quiero envejecer paseando y haciendo sopas de letras, quiero además disponer de un amplio abanico de actividades significativas, guiadas por un buen personal técnico, que me ayuden a dar sentido a un nuevo proyecto cuando la actividad laboral hay tocado a su fin.

¡Qué bien suena!, pero ¿qué necesitamos para hacer esto realidad? Imaginación, creatividad, mentes abiertas, ganas e ilusión por hacer nuevas cosas y hacerlas bien.

En el Credei trabajamos así, para que envejecer sea un proceso activo, social, generoso, humano y digno. Queremos envejecer con autonomía, con salud, con dignidad, con proyectos….. Somos realistas, no nos podemos olvidar de los recursos económicos.

Os animo a que paséis por nuestras instalaciones en la calle Moisés de León, 56 (Polígono X), de 9 a 14 horas, y os unáis a nosotros en el Programa Integral de Promoción de la Autonomía Personal (Pipap). Durante los nueve meses que dura el mismo os transmitiremos una forma distinta de ver y de vivir el envejecimiento, os proporcionaremos herramientas que os ayuden a estar activos y así permanecer en vuestros hogares el máximo tiempo posible.

Pero, ¡el Credei es más!

No solo tenemos en cuenta a las personas usuarias del centro, a sus familias y personas cuidadoras, nuestro trabajo nos sirve para formarnos y generar buenas prácticas, para generar conocimiento, tanto en el campo de promoción de la autonomía personal como en la prevención, la detección y el abordaje de la soledad, que llegan a otras personas usuarias a través de la red de centros del Imserso. Hay que tener en cuenta que el Credei es el único centro de referencia del Imserso que se dedica a las personas mayores.

Escuela de familias, cursos formativos a profesionales, club de lectura fácil, taller de nuevas tecnologías, sala multisensorial, charlas abiertas a la ciudadanía… completan y van dando entidad a este Credei que hace seis años carecía de contenido teórico, práctico y humano.

Si queremos que nuestro centro forme parte de la comunidad en la que está ubicado, nada mejor que ser uno más en el Polígono X. Desde el primer día hemos querido ser un espacio abierto, cercano y accesible. La semana cultural del barrio es un momento perfecto para dar a conocer nuestro trabajo a las personas que nos rodean y que ellas puedan hacer uso de nuestras instalaciones. Durante todo el año muchos vecinos participan de nuestras propuestas y colaboran con nosotros, siendo las charlas informativas una forma muy valiosa para fortalecer vínculos con la comunidad.

Contamos en la ciudad y provincia de León con entidades públicas y privadas, con empresas del tercer sector, con voluntariado, con los que caminar conjuntamente para que el trabajo de todo este colectivo social llegue a toda la comunidad y las personas destinatarias de los recursos se beneficien del buen hacer de los profesionales sociosanitarios que desempeñan sus cometidos en nuestro León.

No nos olvidamos del mundo rural, a través del protocolo de colaboración con la Diputación de León. El proyecto «Tendiendo Puentes» nos permite conocer a las personas mayores que aún siguen viviendo en sus pueblos, y a las que queremos sensibilizar en la prevención de la soledad y del aislamiento social, apostando por la recuperación de las redes que han tejido nuestra vida comunitaria a través de la solidaridad vecinal. Así, Murias de Paredes, Santa María del Páramo, Villaquilambre, Bembibre, La Virgen del Camino, Toreno… ya han participado en este proyecto.

Actualmente, el Credei cuenta con once personas que integramos la relación de puestos de trabajo del mismo, más los trabajadores de las empresas externas. Ambos colectivos ponemos todo nuestro empeño en dar confort y calidad humana a las personas que cada día acuden a nuestro centro.

Todos podemos ser personas integrantes del Credei porque somos personas activas y con ilusión que queremos vivir el envejecimiento acompañados y sintiéndonos parte de la comunidad a la que pertenecemos.