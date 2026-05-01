La falacia de la prioridad femenina

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Cuando se conoció ayer la nota de prensa del Ayuntamiento de León sobre las ayudas a clubes deportivos se generó bastante expectación. De modo grandilocuente se aseguraba que se «sitúa al Cleba y al Baloncesto Femenino León como grandes referentes estratégicos»... porque se «reafirma el compromiso con la igualdad real en las canchas, garantizando la estabilidad de los proyectos femeninos en las ligas nacionales». Pero la cruda realidad de las cifras amortigua la propaganda. El balonmano femenino se lleva 48.000 euros, el baloncesto 35.000 y el Lioness Team 10.000. Son equipos con gente joven, que forman jugadoras locales. Esa es su cuota sobre el total de 743.000 €, que lidera la Cultural —una empresa SAD— con 400.000 (300.000 para el fútbol y 100.000 para el básket)... Por cierto, la misma que llevó al alcalde Diez y a su esposa al Mundial de Fútbol de Catar.