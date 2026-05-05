Más de 120 años del Ejército de Tierra en León al servicio de España

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En nombre de todos los componentes del Ejército en León y de los veteranos que han servido en sus filas, es obligado empezar felicitando al Diario de León por su compromiso con los leoneses, plasmado a través de las crónicas de los hechos que han conformado la historia y la personalidad de este pueblo durante los últimos 120 años.

Las unidades del Ejército en la provincia han sido, a veces protagonistas y siempre testigos de esa imprescindible labor, pues durante ese mismo periodo han estado desplegadas en diversas localizaciones.

Cuando nació el decano de la prensa leonesa, la unidad más antigua del Ejército en la provincia era el Regimiento de Infantería Burgos nº 36, apodado el Sol, que había sido fundado en aquella ciudad en 1694. Ubicado desde 1894 en el cuartel del Cid de la capital, se trasladó en 1945 al cuartel de San Marcelo hasta su disolución en 1964.

También en ese periodo, aunque desde 1899, en el actual parador de San Marcos se encontraba el 8º Depósito de caballos sementales, que durante más de un siglo apoyó a todos los ganaderos de la provincia contribuyendo a asegurar el mantenimiento de las razas equinas autóctonas, estando además estrechamente vinculado con las prácticas de nuestra prestigiosa facultad de Veterinaria. En 1965, el depósito se trasladó al cuartel de San Marcelo, permaneciendo activo hasta 2002 en que lo abandonaron los últimos caballos sementales.

Precisamente a San Marcelo se trasladó en 1966, proveniente de Aranjuez, el Regimiento de Caballería Almansa nº 5, penúltima de sus vicisitudes desde su lejana fundación en Flandes como Tercio de Dragones allá por 1676. Hasta su disolución en 1994, el Almansa fue una de las unidades tradicionalmente más vinculada con la ciudad, que le otorgó el nombre de la avenida que es desde entonces referencia común para todos los leoneses. Desde 2001, ese histórico acuartelamiento alberga el centro deportivo militar Santa Bárbara

Otra de las unidades ya desaparecidas, pero de imborrable asociación con León, es el Centro de Instrucción de Reclutas nº12, que hizo famoso el nombre de El Ferral, no sólo en la provincia sino en toda España, pues por toda nuestra geografía es inevitable encontrarla grabada en la memoria de aquellos que aprendieron los fundamentos de la milicia entre las brumas del arroyo Gamones. Fue en 1940 cuando, para adiestrar a las unidades de Infantería de Oviedo, Gijón y León, así como a las Milicias Universitarias, se instaló el primer campamento en el monte del Ferral, aunque la construcción de los primeros barracones no empezara hasta 1950. Los reemplazos eran cada vez más numerosos y en 1964 se creó el CIR que, hasta su disolución en 1988, llegó a formar anualmente más de 7000 reclutas de toda España, dejando como herencia a su unidad de servicios que sería el embrión de la actual USBA Conde de Gazola.

El 01 de mayo de ese mismo año se crea en San Andrés de Rabanedo el actual Mando de Artillería de Campaña. Tras diversas reorganizaciones, este mando cuenta hoy en su base del Ferral con su Cuartel General, Grupo de Artillería de Información y Localización del RALCA 63, y Grupo de Artillería de Campaña II perteneciente al RACA 11; el Regimiento de Artillería más antiguo de España, que comparte desde 1710 sus orígenes con los Regimientos de Artillería nº 30 de Ceuta y 4º de San Fernando, este último también dependiente del CG del MACA y a cargo de la defensa de nuestras costas. Además de las anteriores, desde 2005 se integró en la base un Batallón de Intervención Militar de la UME, y en 2015 el Grupo de Obtención de Sistemas Aéreos que opera sus aeronaves no tripuladas desde la base que el Ejército del Aire y del Espacio tiene en la Virgen del Camino.

El segundo gran emplazamiento del Ejército en la provincia es la ciudad de Astorga. En 1921 se acuerda la creación del actual acuartelamiento Santocildes. Su primer inquilino fue en 1925 el Regimiento de Infantería de Órdenes nº 77; reemplazado en 1939 por el Regimiento de Artillería nº 27, que con la modernización de sus materiales cambió su denominación en 1960 por el de Regimiento de Artillería Lanzacohetes, que lo ocupa en la actualidad con el numeral 63, otro histórico que cumple 151 años. En 1986 también se crea la Unidad de Servicios del acuartelamiento y la Comandancia del Campo de Tiro «El Teleno», imprescindible para la realización por todas las unidades de España de sus prácticas de tiro de artillería.

Como el diario de León y de hecho toda la sociedad, el Ejército está inmerso en un proceso de transformación para adaptarse a los exigentes requerimientos del convulso escenario actual. Con ello, las capacidades disponibles en las unidades desplegadas en la provincia van a ser en gran medida protagonistas de esa modernización e impulso. Aun así, lo más importante para nosotros va a ser mantenernos sólidamente instalados sobre los valores que han definido las relaciones de los soldados de España con sus ciudadanos. Creemos sin duda que nuestro Ejército es necesario, para ser resolutivos frente a situaciones de crisis de cualquier índole. En el periodo descrito, hemos demostrado nuestra permanente disponibilidad para afrontarlas, como lo prueban nuestros despliegues tanto en el extranjero como en apoyo al covid o la dana, a la par que nos mostramos siempre cercanos, como garantía de unidad con la sociedad a la que pertenecemos y a cuyo bienestar y seguridad nos comprometemos.

Con ese espíritu nos adiestramos, para estar a la altura de los retos que puedan surgir y deseamos al Diario de León que, como siempre ha hecho, pueda dar, con su reconocido prestigio, buena cuenta de ello durante al menos otros 120 años.