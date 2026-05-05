Crítica por ignorar la huelga de médicos

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La portavoz del PP en las Cortes, Leticia García, lamentó ayer la «desfachatez» del portavoz socialista en el Parlamento autonómico y máximo responsable del PSOECyL, Carlos Martínez, por hablar del incremento de las listas de espera sanitaria en la Comunidad y no aludir a la huelga de médicos a la que el PP achaca el aumento. García recordó que esa huelga es por una competencia que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez, algo de lo que «no hay duda» y se sufre de forma «continuada» desde hace diez meses y ocasiona «dificultades» a los pacientes. Recordó que en Castilla y León se han suspendido cerca de 5.000 intervenciones quirúrgicas y varios miles de consultas, «pero, claro, de esto no habla el señor Martínez».