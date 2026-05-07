Los inciertos riesgos de Simón

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El conflicto generado por el crucero con un brote vírico ha refrescado precedentes, como lo ocurrido con los misioneros —uno de ellos leonés— con ébola. En el caso del MV Hondius, la cuota española es de 14 cruceristas, uno de ellos de Castilla y León (Burgos). Pero también han resurgido guiones conocidos, como las palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, quien en su día cifró en dos o tres los casos de coronavirus que se registrarían en España. Ahora plantea: "Tenemos que ser razonables con los riesgos. No es un riesgo alto. Se van a poner todas las medidas necesarias para controlar los riesgos»...