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Por fin ha llegado el momento oportuno. Tenemos que tomar una posición urgente y definitiva sobre Hernán Cortés. Es un asunto clave para nuestras vidas, la piedra sillar sobre la que edificaremos un futuro promisorio, verdaderamente democrático. Como saben los cocineros, hay que dejar reposar los guisos antes de meterles la cuchara. Leo que el conquistador extremeño murió en 1547. Quizá para el año 2600 estemos en disposición de abordar con la debida madurez el conflicto del estrecho de Ormuz o el problema de la vivienda, pero ahora todas nuestras energías deben concentrarse sí o sí en Hernán Cortés. A mí se me acumulan los deberes porque soy de natural dubitativo y todavía no he decidido si en las guerras sertorianas voy con Quinto Sertorio o con Cneo Pompeyo e incluso me planteo si Aristóteles no fue demasiado blando con su alumno Alejandrito, posteriormente conocido como Magno y al que la Ética se le daba regular.

Por resumir el estado actual de la cuestión, el ‘team’ Cortés, virilmente capitaneado por la reina Ayuso la Católica, se enfrenta en estos días asombrosos al ‘team’ Moctezuma, dirigido con ardor patriótico por la señora Sheinbaum, improbable princesa azteca. A bote pronto, yo me alistaría con Moctezuma por la comodidad. Con el calor que hace en México es mucho mejor ir bajando por las pirámides en taparrabos y plumas, a lo Norma Duval, que con la coraza, el casco y la coquilla, esa pieza molestísima que antes utilizaban los reyes y los guerreros y hoy solo usan los porteros de balonmano. Además, como cronista político, debo confesarles que la posibilidad de hacer sacrificios humanos me resulta cada día más atractiva.