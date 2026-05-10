Alianzas en el Golfo

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Países del Golfo que hace pocos meses tenían mucho más que recelos entre ellos, como Emiratos Árabes Unidos y Qatar, avanzan ahora hacia una fase de cooperación e integración con una serie de acuerdos en múltiples ámbitos políticos y económicos.

La guerra contra Irán desatada por Estados Unidos e Israel ha creado una situación difícil para los países de la región que sufren el cierre al tráfico marítimo del estrecho de Ormuz y soportan los ataques de Irán a sus instalaciones energéticas y civiles. Emiratos ha interceptado la mayoría de los más de 2.000 drones, cientos de misiles balísticos y docenas de ataques con misiles de crucero lanzados por Irán, pero algunos causaron víctimas y daños a la infraestructura civil, incluidas las instalaciones energéticas.

La asociación planteada adquiere una dimensión adicional que encierra un sentido de solidaridad y un interés común por reforzar los elementos de fortaleza, cooperación e integración frente a las dificultades.

El acercamiento entre los Emiratos Árabes Unidos y Qatar refleja una creciente conciencia en el Golfo de hacer frente a los retos con la construcción de redes de cooperación sólidas en los ámbitos económico, político y de seguridad. Cooperación financiera y de inversión, inteligencia artificial, transformación digital, computación en la nube, ciberseguridad y convenio para evitar la doble imposición fiscal. Los dos gobiernos asumen que la crisis que tanto les afecta directamente supone que se extienden y aumentan las amenazas en el ámbito de la seguridad energética, las rutas marítimas y las cadenas de suministro y es necesario afianzar la integración y la estabilidad con mayor coordinación y equilibrios sólidos ante un futuro muy convulso. Dentro del sector clave de sus economías, Emiratos y Qatar afrontan oportunidades para reforzar la conectividad logística y del transporte aéreo, marítimo y terrestre, así como en los puertos con el objetivo de facilitar el comercio, reforzar la resistencia de las cadenas de suministro y las conexiones entre las zonas industriales y económicas.

Se habla mucho de los hidrocarburos, pero algo que puede resultar más trascendente es la seguridad alimentaria con los conocimientos y experiencias en los sectores agrícola y ganadero, las reservas estratégicas y la disponibilidad de productos básicos. Este movimiento de Emiratos con Qatar se produce pocos días después de abandonar la OPEP+ y zafarse del control de Arabia Saudí.

Resulta relevante comprobar la intención de Egipto de pretender erigirse en una potencia árabe de equilibrio con apoyo a los aliados del Golfo y canales de comunicación con Irán y fomentar un acuerdo regional negociado. El viaje del presidente egipcio, Al Sisi a Emiratos y Omán es un apoyo a los agredidos por Teherán y trata de evitar un conflicto abierto.