Diario de León, 120 años de periodismo

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Sus 120 años de historia le han permitido acompañar a los leoneses día tras día y año tras año, como testigo y cronista de sus acontecimientos más relevantes. Se trata de un hecho inédito en la provincia, y que los leoneses lo han respaldado como lectores a lo largo de este extraordinario camino.

Desde su fundación, el Diario de León ha estado firmemente comprometido con esta tierra, actuando como testigo directo de todos los acontecimientos que han marcado nuestra vida. El compromiso con la información rigurosa y cercana le ha permitido convertirse en el faro informativo de generaciones de leoneses, y continuar cumpliendo con esa misión con más fuerza que nunca.

Desde el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y desde la Virgen del Camino, Patrona de la Región Leonesa, debemos destacar que a lo largo de estos 120 años las páginas del Diario de León han protagonizado los hechos más relevantes del municipio, y ésta es una excelente ocasión para recordar la historia y reflexionar sobre el presente y proyectarse hacia el futuro, como testigo directo de todos los acontecimientos que han marcado nuestra vida.

Podríamos hacer un recuento de noticias que el Diario de León ha publicado con hechos relevantes de nuestro municipio, de La Virgen del Camino y, en general, de la provincia de León.

En 1914, la Virgen del Camino obtiene de Roma la declaración de Patrona de la Región Leonesa y en 1917, el Papa autoriza la Coronación de la imagen de Nuestra Señor del Camino, según destacaba entonces el Diario de León en sus principales paginas.

Desde la fecha de coronación de la Virgen, en el año 1930, surgen voces reclamando un nuevo santuario. Las carencias y limitaciones del existente parecían evidenciarlo, como así informaba el Diario de León.

Don Pablo Díez Fernández, leonés de Vegaquemada y emigrante en Méjico, es el benefactor absoluto de la nueva construcción, además de una Casa de Ejercicios, un Colegio internado y un Convento para la comunidad de P.P. Dominicos, que serán los nuevos rectores del Santuario.

El P. Francisco Coello de Portugal, arquitecto dominico, es el autor de todo el proyecto arquitectónico. Conjugará armoniosamente el hormigón, la madera, la piedra y el vidrio, según el nuevo estilo de arquitectura religiosa iniciado en la década de los cincuenta: así destacaba el Diario de León la noticia.

Las esculturas, así como las cuatro puertas de acceso al Santuario, todo ello de bronce, están realizadas por el escultor catalán José María Subirachs. Las vidrieras del Santuario son obra del artista Roberto Rafols Casamada, y fueron hechas en la localidad francesa de Chartres por Gabriel Loir. Las vidrieras que se hallan en el Camarín de la Virgen y en la Sala de Exvotos, pertenecen al dominico P. Domingo Iturgáiz; todas estas noticias serían destacadas también en primeras páginas en el Diario de León.

El nacimiento de Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino, impulsada por los Padres Dominicos, por Don Antonino y Doña Cinia, con Caja España, Soltra y el Diario de León, siempre apoyando esta iniciativa se solidaridad, en sus noticias.

Más de 120 romerías de San Froilán han sido portada del Diario de León, en La Virgen del Camino, con los manjares leoneses, los perdones, los carros engalanados y los pendones.

También ha estado presente en las páginas el Camino de Santiago, paso obligado por la Virgen del Camino, con sus Años Jacobeos.

Y el aeródromo militar y el aeropuerto: en marzo de 1920, una disposición ministerial designaba a La Virgen del Camino como una de las cuatro Bases Aéreas de España y cuna de la aviación. En mayo de ese año, el Diario de León se hacía eco de esta gran noticia para la provincia, que contemplaba a La Virgen del Camino, como escala de las líneas aéreas que unían Madrid con Galicia y Asturias. Pero no sería hasta el año 1929 cuando la inauguración de la Base Aérea se recibiese con un impresionante despliegue de prensa del Diario de León, hasta el punto de convertirse en la noticia de aquel año.

En septiembre de 1939, publica el Diario de León, la creación de la Academia General del Aire, junto a las inversiones que se hacían para acoger a los futuros aviadores, así como la Maestranza, con 1.800 trabajadores en el Aeródromo Militar.

En 1949, el Diario de León publica el tremendo golpe para la provincia de León que se genera con el traslado de la Academia General del Aire a San Javier (Murcia), golpe que también llega para miles de familias de trabajadores de la maestranza.

El Diario de León publicó la creación de la Academia Básica de Suboficiales del Ejército del Aire, recibiendo el 8 de julio de 1994 los Reales Despachos en un solemne acto presidido por los Reyes de España, una noticia muy destacada para la sociedad leonesa.

El Aeropuerto de León, en La Virgen del Camino, se abre oficialmente al tráfico aéreo comercial el 12 de julio de 1946. En el año 1951, se crea el Real Aeroclub de León.

En 1990, las administraciones locales y autonómicas, decidieron patrocinar las infraestructuras aeroportuarias, y en 1991, la Diputación de León recibe la autorización para ubicar las instalaciones dentro de los terrenos propiedad del Estado, del Ministerio de Defensa, en el Aeródromo Militar de La Virgen del Camino, iniciándose las obras en 1994 y finalizando en 1995, con su inauguración, con gran repercusión en las páginas del Diario de León.

En el año 1996 Aena da la conformidad para la apertura al tráfico civil del Aeropuerto de León y para la construcción de la terminal por parte de esa empresa pública. Y el 1 de junio de 1999 opera el primer vuelo con Barcelona, con gran despliegue informativo del Diario de León. Y sobre el futuro, qué decir de las publicaciones actuales de la terminal de carga.

Este municipio también protagoniza incontables noticias del Campo de Golf de San Miguel del Camino. Son las instalaciones del más prestigioso Campo de Golf de la provincia, el «León Club de Golf», con 19 hoyos y donde se celebró en el año 1999 el campeonato de España de campo a través y en el año 2004 una prueba del Peugeot Tour de España y donde el Diario de León tiene su prestigioso torneo anual.

Por todos estos datos y muchos más que se quedan en el tintero, el Diario de León es el ayer, el presente y sin duda será el futuro de la vida de todos los leoneses, informando y siendo nuestra historia escrita y grafica.

Feliz aniversario desde Valverde de la Virgen, León.