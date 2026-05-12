120 años al servicio de León, de su verdad y de su futuro

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Hay instituciones que, con el paso del tiempo, trascienden la función para la que nacieron y terminan convirtiéndose en parte esencial de la identidad colectiva de un territorio. Eso es lo que representa hoy Diario de León: mucho más que un medio de comunicación; un espejo fiel de cuanto hemos sido, una crónica viva de cuanto hemos construido juntos y, sobre todo, una voz imprescindible para comprender el pulso real de León en cada momento de su historia.

Cumplir 120 años no es únicamente alcanzar una cifra excepcional. Es haber sabido permanecer. Es haber acompañado a generaciones enteras de leoneses en sus alegrías y en sus incertidumbres, en los tiempos de prosperidad y en aquellos otros en los que fue necesario sostener la esperanza, reivindicar oportunidades y defender con firmeza aquello que hace única a esta tierra. Pocos han sido testigos tan constantes, tan cercanos y tan comprometidos con León como lo ha sido y es este diario.

Quienes hemos dedicado una parte importante de nuestra vida al servicio público sabemos bien que gobernar, gestionar o representar a la ciudadanía no consiste únicamente en tomar decisiones. Consiste, ante todo, en escuchar. En comprender el territorio. En conocer de primera mano sus necesidades, sus fortalezas, sus debilidades y sus aspiraciones. En caminar pueblos y ciudades, hablar con quienes emprenden, con quienes trabajan la tierra, con quienes generan empleo, con quienes enseñan, cuidan, investigan o levantan cada día esta provincia con esfuerzo silencioso. Esa experiencia, acumulada durante años de contacto directo con la realidad de León y de Castilla y León, deja una convicción profunda: esta es una tierra con un enorme potencial, pero sobre todo con hombres y mujeres de un carácter formidable.

He podido comprobar, a lo largo de estos años, cómo León ha sabido reinventarse sin perder su esencia; cómo ha defendido su patrimonio natural, cultural e histórico mientras abría caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y nuevas oportunidades de desarrollo; cómo el mundo rural sigue siendo un espacio de vida, de valores, de recursos y de futuro; y cómo, incluso en los momentos más complejos, y no ha tenido pocos, ha prevalecido esa mezcla tan leonesa de serenidad, firmeza y dignidad con la que aquí se afrontan los desafíos.

Y en todo ese recorrido, Diario de León ha sido siempre notario de la realidad. Ha contado lo cotidiano y lo extraordinario. Ha recogido las preocupaciones de la calle y también los grandes debates que han marcado el devenir de nuestra provincia. Ha sido altavoz de reivindicaciones justas, foro de reflexión compartida y memoria escrita de cuanto hemos vivido como sociedad. Sus páginas han sabido mirar a León no desde la distancia, sino desde el conocimiento profundo y desde un vínculo sincero con esta tierra. Ha sido parte de ella.

Porque informar no es solo narrar hechos. También es ayudar a construir comunidad. Es fortalecer la conciencia colectiva de pertenecer a algo valioso y con identidad propia. Es recordar de dónde venimos para comprender mejor hacia dónde queremos ir. Y eso, durante más de un siglo, es algo que este periódico ha hecho con vocación de servicio, con profesionalidad y con una lealtad incuestionable a León y los leoneses.

Ahora, al celebrar sus 120 años de historia, no solo rendimos homenaje a una trayectoria periodística ejemplar. Celebramos también una manera de entender el compromiso con la sociedad: desde la constancia, desde la cercanía y desde la responsabilidad de estar siempre donde la historia sucede, para contarla con rigor y con verdad. Una cabecera que se identifica con la credibilidad.

En tiempos de cambios acelerados, de ruido y de inmediatez atropellada, siguen siendo imprescindibles referentes que mantengan intacto el valor de la palabra bien ejercida, del análisis sereno y del periodismo riguroso y comprometido con su tierra. Ese es, precisamente, uno de los grandes legados de Diario de León: haber sabido evolucionar y estar sin dejar de ser lo que siempre fue, una institución profundamente leonesa al servicio de León.

Mi reconocimiento más sincero a quienes, generación tras generación, han hecho posible esta admirable trayectoria. Porque este valor del Diario se concreta en hombres y mujeres que han pasado y que están en él. Y mi gratitud por haber acompañado, con mirada crítica y con sentido de pertenencia, el camino de una tierra que mira al futuro con confianza porque conoce bien la fortaleza de sus raíces. 120 años después, León cuenta y la historia continúa. Y León sigue teniendo quien la cuente con voz propia.