La Deportiva mira hacia Europa

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El fútbol hace bueno, durante estas semanas, aquello de que el tiempo coloca a cada uno en el sitio que le corresponde. En líneas generales se puede afirmar que no ha sido un año brillante para los equipos deportivos leoneses. De todo signo. Aún hay competiciones sin decidir e incluso la Cultural tiene unas oportunidades muy remotas de permanencia, y la S.D. Ponferradina pelea las opciones de jugar el play off de ascenso. Pero lo curioso es que el pasado blanquiazul estará en las próximas semanas en el centro del candelero futbolístico continental. Isi Palazón, el jugador al que recuperó la Deportiva para el fútbol —como él siempre recuerda— disputará con el Rayo Vallecano la final de la Uefa Conference League. Y el portero Kepa Arrizabalaga buscará la Liga de Campeones frente al PSG francés con su Arsenal.