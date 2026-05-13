El PNV también ve las 'orejas' al lobo

Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró ayer en el Senado que el «diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas» será la clave a la hora de abordar el grado de protección del lobo a medio y largo plazo, teniendo en cuenta su impacto en la ganadería. Planas respondió así al PNV, que le interpeló sobre si considera que debería rebajarse el actual grado de protección por el impacto sobre la sostenibilidad de la ganadería extensiva. La senadora ha señalado que los ganaderos «necesitan saber qué hace el Gobierno para protegerlos». El ministro recordó los cambios en Europa que han rebajado la protección pero no concretó nada y remitió un futuro diálogo entre las instituciones.