El espejo de Ana

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El curso escolar vive sus últimas semanas y llegan las graduaciones. Este fin de semana, la celebró la hija de unos buenos amigos en el mismo recinto en el que hace más de tres décadas la vivió el autor de estas líneas. Ver a Ana rodeada de todos los suyos en las fotos supuso un auténtico cráter espaciotemporal que se fue llenando de recuerdos.

Ir a Salamanca en el entorno del año 1990 se había complicado con la supresión del tren de la Ruta de la Plata. Y por carretera era eso, ir por una nacional. Lo de las autovías que existían en otros lugares aún no había escrito en León ni siquiera el prólogo.

Pero aquellas carreteras tenían un estado infinitamente mejor al que presentan ahora las autovías. Circular en esta provincia por la A-6 (Madrid-Coruña), una de las radiales con tráfico diario de cinco dígitos, supone un riesgo cierto por su firme degradado y sus constantes cráteres que cuando llega la noche son inevitables trampas. La solución que se aplica son las reducciones a 100 km/h, la misma velocidad a la que se iba en los años 90 por aquellas nacionales.

Lo peor es que no es un asunto local, ni provincial, ni limitado a los coches. Las quejas por la situación de las infraestructuras es generalizada. El Ministerio de Transportes se ha convertido en algo así como un almacén de abismos sobre los que, además, planea una duda. Es difícil de entender que siempre acapara las sospechas de ‘salidas de la vía’. No hace tanto, con el mítico Pepiño Blanco reuniéndose en una gasolinera con un constructor. Y en los últimos tiempos, con episodios que superan las peores pesadillas, que comenzaron justito al día siguiente de la irrupción de Ábalos en este departamento de concesión de obras. Ese, al que su sucesor —tras el cambio de puente a puente— avaló, no olvidemos, con una auditoría, que todito había sido legal. Cuánto socavón...

Ministerios sin solución, con orificios permanentes que son gateras. Como ocurre también con el del Interior, ése que siempre está enfangado con comisarios variopintos, cloacas, espías, informes, dossieres...

Con parchear un sitio o el otro no será suficiente. Están infectados... de ratas.

Pasa el tiempo y las cosas no cambian. Quizá mirando las fotos de aquel 1993 hacen bueno eso de que la única solución para combatir el tiempo es quitar los espejos...