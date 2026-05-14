Muñoz ataca a un PSOE ‘fanatizado’

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A la leonesa Ester Muñoz le tocó ayer protagonismo televisivo. Fue entrevistada en el programa de Ana Rosa en Telecinco. Justo el día en el que se desvelaban las posibles complicaciones legales que llaman a la puerta del también leonés José Luis Rodríguez Zapatero. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso se mostró convencida de que el PSOE está «fanatizado» y por eso, a pesar de los casos de corrupción, sus integrantes no piden la dimisión de Pedro Sánchez como está ocurriendo en el Reino Unido con los diputados y ministros que han reclamado la del primer ministro Keir Starmer. Aquí «jalean todavía más a esa persona, la aplauden todavía más».