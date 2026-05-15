Una historia compartida: la Base Aérea de León y el Diario de León, un siglo de compromiso con la sociedad leonesa

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Hablar de la historia reciente de León es hablar de instituciones que han acompañado la vida de varias generaciones de leoneses. Entre ellas destacan la Base Aérea de León y el Diario de León, dos referentes centenarios que han mantenido durante décadas una relación cercana, constante y profundamente vinculada al desarrollo de una tierra que ya considero como propia.

El 120 aniversario del Diario de León ofrece una magnífica oportunidad para reconocer esa trayectoria compartida y reflexionar sobre todo en aquello que nos une: el compromiso con León y con España, el servicio a la sociedad y la voluntad de seguir construyendo futuro.

A lo largo de más de más de un siglo, el Diario de León ha sido testigo y narrador de la evolución de la Base Aérea y de la Academia Básica del Aire y del Espacio, pasando entre medias por Academia de Aviación, Maestranza Aérea y Escuela de Especialistas del Ejército del Aire. Sus páginas han recogido los principales acontecimientos de nuestra historia: la formación de miles de profesionales del Ejército del Aire y del Espacio, la modernización de nuestras instalaciones, la participación de nuestros aviadores en misiones internacionales o la constante adaptación a los nuevos retos tecnológicos y operativos.

Pero esta relación ha ido mucho más allá de la mera información. El Diario de León ha contribuido a acercar la realidad de la Base a la sociedad leonesa, ayudando a fortalecer un vínculo de cercanía y confianza mutua. Gracias a esa labor informativa, generaciones de leoneses han podido conocer de primera mano el trabajo diario de quienes sirven a España y a León desde su condición de aviador militar.

Nos unen, además, valores esenciales. Tanto el Diario como la Base Aérea compartimos una clara vocación de servicio público. El periódico lo hace a través de la información rigurosa, independiente y cercana; la Base, mediante el compromiso permanente con la defensa, la seguridad y la formación. Ambos entendemos que servir a la sociedad exige sacrifico, responsabilidad, profesionalidad y capacidad de adaptación.

También compartimos un profundo arraigo con esta tierra. La Base Aérea de León forma parte de la identidad de la provincia. Son miles las familias leonesas que, de una u otra manera, han estado vinculadas durante décadas al Ejército del Aire y del Espacio a través de la Base. Un padre, una hija, un esposo, una amiga, un distribuidor…han trabajado en lo que durante muchas años ha sido el dinamizador económico de León, su Base Aérea. Del mismo modo, el Diario de León ha sido siempre la voz de esta tierra, reflejando sus aspiraciones, sus preocupaciones y sus logros.

Otro de los grandes puntos de encuentro es nuestra apuesta por el futuro. La Base Aérea de León afronta actualmente importantes proyectos de modernización e innovación. La transformación tecnológica, la mejora de infraestructuras, la adaptación de los sistemas de enseñanza y formación y la implantación del Sirtap (Sistema Aéreo Remotamente Tripulado Táctico de Altas Prestaciones) son prioridades estratégicas para continuar siendo un referente dentro del Ejército del Aire y del Espacio.

En este nuevo escenario, la comunicación seguirá siendo fundamental. La sociedad demanda cada vez más cercanía, transparencia y conocimiento de las instituciones públicas. Ahí, el papel del Diario de León continuará siendo esencial como puente entre la Base y los ciudadanos, contribuyendo a divulgar nuestros proyectos y a explicar el valor que la Base aporta a León y a España.

La transformación digital abre, además, nuevas oportunidades para fortalecer esta relación. Los nuevos formatos informativos y las plataformas digitales permiten acercar nuestra actividad a públicos más amplios y especialmente a los jóvenes, que representan el futuro tanto de nuestras Fuerzas Armadas como del periodismo.

Celebrar el 120 aniversario del Diario de León es reconocer la importancia de una institución que ha acompañado la vida de la provincia con rigor y compromiso. Desde la Base Aérea de León queremos trasladar nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por tantos años de cercanía, apoyo y colaboración.

Estoy convencido de que el futuro seguirá reforzando los lazos entre ambas instituciones. Porque compartimos una misma vocación de servicio y un mismo compromiso con León y con sus ciudadanos. Y porque, después de más de un siglo caminando juntos, seguimos mirando al futuro con la misma ilusión y responsabilidad.