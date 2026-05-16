Alivio por la mayoría del PP

Creado: Actualizado:

Mañana se celebran las elecciones andaluzas y la incertidumbre ante el resultado es relativa: mayoría absoluta del PP o perspectiva de un Gobierno de coalición entre PP y Vox, lo que abriría una incertidumbre ya no tan relativa, en especial si tenemos en cuenta el historial de acuerdos entre ambas formaciones, que en realidad es un burdo historial de desacuerdos, hasta el extremo de caer en la estrategia del absurdo en el caso de Extremadura. Los dirigentes de Vox (y no sé si exagero con el uso del plural) saben que nunca ganarán unas elecciones, pues la suya no pasa de ser una de esas formaciones pintorescas que se valen de la democracia para promover políticas de debilitamiento democrático, pero parecen dispuestos a imponer sus principios inamovibles si el PP necesita su apoyo para gobernar, lo que no deja de ser una manera de ganar cuando se pierde, gracias a esas matemáticas misteriosas que aplican los políticos a la política cuando las matemáticas canónicas no les sirven de mucho. En cualquier caso, Moreno Bonilla afirmaba ayer mismo: «Un Gobierno con Vox es un Gobierno imposible», aunque creo que la palabra adecuada hubiese sido «insufrible», porque «imposible», en política, es una palabra demasiado polisémica que a menudo significa lo contrario de lo que significa.

Como todo proceso electoral, este tiene su lado estrambótico, pues muchos ciudadanos de izquierdas respirarán medianamente aliviados si el PP revalida la mayoría absoluta y puede prescindir de esos chantajes a menudo inconstitucionales que la ultraderecha se ha aficionado a confundir con una negociación más o menos razonable con la formación más afín a sus postulados, aunque en el caso andaluz esa afinidad se aleja del estándar nacional. Los dirigentes de las izquierdas, por el contrario, no creo que se lo tomen tan bien, pues una cosa es el interés de la ciudadanía y otra un poco diferente el interés de los partidos, como evidencia el hecho de que el PSOE prefiera que Vox entre a formar parte de algunos gobiernos autonómicos antes que someterse al martirio de una abstención en una sesión de investidura, y que la gente —incluidos sus propios votantes— se resigne a que le caiga encima todo el peso muerto del populismo.

Por otra parte, quien haya tenido la ocurrencia de designar candidata a María Jesús Montero se merece un homenaje por parte del PP. ¿Una política con un pasado vulnerable por su gestión como consejera andaluza? ¿Una «paracaidista» designada por el Gobierno central a falta de candidatos regionales adecuados? ¿Una exministra de Hacienda en una comunidad que tiene el mayor número —en términos absolutos— de trabajadores autónomos, que son los más presionados fiscalmente de todo el espectro laboral? Todo tan previsible, en fin, que hasta sobran los comentarios.