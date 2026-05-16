La España ‘influyente’ de Mercosur

Creado: Actualizado:

El campo celebró ayer a su patrón San Isidro en un año con una especial preocupación por las consecuencias del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Quizá por ello sorprendió el pronunciamiento, justo en este día 15, del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, quien aseguró que el pacto es «literalmente, un paso de gigante» hacia una Europa abierta, conectada e influyente. Al clausurar la jornada Acuerdo UE-Mercosur: De la negociación a la acción destacó que se abre «una nueva era» en la relación entre ambas regiones basada en el diálogo y el compromiso. «Es un acuerdo que, literalmente, escribe la Historia», comentó.