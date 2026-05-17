DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN
Dentro de mi historia, el Diario de León lleva bastante tiempo apareciendo
Aprovechando que estáis celebrando los 120 años, me apetecía escribiros unas líneas.
La verdad es que 120 años suena a muchísimo. Yo no puedo competir con eso, pero sí puedo decir que, dentro de mi historia, lleváis bastante tiempo apareciendo.
Recuerdo cuando empezaba en el deporte, con más ilusión que otra cosa, compaginando entrenamientos, viajes y muchas horas de esfuerzo, y de repente salía alguna noticia en el periódico. En ese momento hacía especial ilusión, porque al final es el periódico de casa, el que siempre ha estado ahí.
De pequeña, cuando veía el Diario de León por casa, nunca pensé que algún día acabaría apareciendo en sus páginas. Y que alegría que haya sido por dedicarme al deporte. Todo empezó de una forma bastante sencilla, como empiezan casi todas las cosas importantes: sin pensar demasiado hasta dónde podían llegar. Solo entrenando, aprendiendo y disfrutando de algo que poco a poco se fue convirtiendo en una parte enorme de mi vida.
Con el paso del tiempo han ido llegando más competiciones, concentraciones, campeonatos y también momentos importantes dentro del deporte paralímpico… y, junto a todo eso, más apariciones en vuestras páginas. Pero lo que más me gusta es que siempre lo habéis contado de una forma muy cercana, sin darle más vueltas de las necesarias. Como algo normal.
Y eso se agradece. Porque al final el deporte es eso: constancia, días buenos y días no tan buenos, lesiones, nervios antes de competir y seguir aunque a veces cueste un poco más.
Muchas veces desde fuera solo se ve el resultado final. La competición, una medalla, una clasificación o una foto sonriendo. Pero detrás siempre hay muchísimo trabajo que casi nunca aparece. Madrugones, entrenamientos cuando el cuerpo no responde como quieres, viajes eternos, momentos de duda y también temporadas en las que toca tener paciencia. Porque en el deporte no todo sale siempre bien, y aprender a convivir con eso también forma parte del camino.
Creo que precisamente por eso hace ilusión cuando alguien cuenta tu historia desde la normalidad. Sin convertirla en algo extraordinario todo el tiempo. Porque quienes hacemos deporte paralímpico queremos competir, mejorar y disfrutar igual que cualquier otro deportista. Y siento que muchas veces vosotros habéis sabido transmitir justamente eso.
También me acuerdo de la ilusión que hacía a mi familia cada vez que salía alguna noticia. Al final, ellos han vivido todo esto casi tan de cerca como yo. Han estado en los comienzos, cuando todo era mucho más pequeño y todavía no sabíamos hasta dónde podía llegar esta aventura. Y también han estado en los momentos complicados, que son los que muchas veces más enseñan.
A lo largo de estos años he tenido la suerte de vivir experiencias increíbles gracias al deporte. He conocido sitios, personas y situaciones que seguramente nunca habría imaginado. El deporte paralímpico me ha enseñado muchísimo más que competir: me ha enseñado disciplina, paciencia, responsabilidad y también a valorar las cosas pequeñas. A entender que avanzar no siempre significa ir rápido y que muchas veces lo importante es simplemente no dejar de intentarlo.
Y en medio de todo eso, de una manera bastante discreta, siempre ha aparecido el Diario de León contando pequeños pasos de ese recorrido. A veces una competición importante, otras veces una entrevista, una clasificación o simplemente una noticia breve. Pero siempre estaba esa sensación de cercanía, como si alguien de casa estuviera siguiendo el camino contigo.
También creo que, poco a poco, habéis ayudado a que el deporte paralímpico se vea con esa misma normalidad. Sin etiquetas raras, sin historias exageradas. Simplemente como deporte. Y para quienes llevamos años dedicándole tanto tiempo y tanta ilusión, eso tiene muchísimo valor.
Porque durante mucho tiempo daba la sensación de que el deporte paralímpico solo aparecía cuando había unos Juegos o cuando pasaba algo muy extraordinario. Ahora, poco a poco, cada vez tiene más espacio y más visibilidad, y eso también ayuda a que muchos niños y niñas puedan verse reflejados. A veces una noticia pequeña puede significar mucho más de lo que parece para alguien que está empezando.
Yo misma, cuando era más pequeña, no tenía demasiados referentes cercanos. Por eso creo que es importante que las historias se cuenten con naturalidad. Que se vea el trabajo, la dedicación y el deporte por encima de todo lo demás. Y siento que vosotros habéis sabido hacerlo muchas veces sin necesidad de exagerar nada.
Además, en un momento en el que todo va tan rápido y parece que las noticias duran apenas unos minutos, creo que tiene mérito seguir manteniendo esa cercanía con la gente de aquí, con sus historias y con el deporte de León en todas sus formas. Porque muchas veces los logros pequeños o las historias más humildes también merecen ser contadas.
Así que esta carta es sobre todo para daros las gracias. Por estar ahí desde hace tiempo, por contar las cosas como son y por formar parte de muchas historias.
Gracias por acompañar tantos momentos importantes del deporte leonés y también por hacer que quienes venimos detrás sintamos que nuestro esfuerzo tiene un pequeño espacio en casa. A veces no somos conscientes de lo mucho que significa eso hasta que pasa el tiempo y echas la vista atrás.
Y nada, que felicidades por los 120 años… a ver si yo llego con esa energía.
Un abrazo.