Asturias y León, 'hermanados' por el tiempo

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Lo que no consiguió la política ni la historia lo ha logrado el tiempo. León y Asturias se han 'hermanado' más que nunca. Lo han hecho desde octubre. Y por la lluvia. Una temporada inusualmente húmeda en el Reino e inusualmente seca en el Principado. 83 días de agua sobre León, sin contar farraspinas ni chirimiris, y 89 días en Asturias. Apenas seis días de diferencia según los registros del aeropuerto de La Virgen del Camino y del de Avilés. Tiempo loco que deja en desuso el viejo dicho de que los 'hermanos' asturianos vienen a León a secarse. 486,5 litros por metro cuadrado en seis meses y medio es casi lo que cae en todo un año 'normal' en León.