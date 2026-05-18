Los médicos exigen hoy un buen diagnóstico

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Los médicos retoman hoy la huelga nacional. El colectivo exige un buen diagnóstico. Piden un estatuto propio, jornada de 35 horas, regulación de guardias y descansos post-guardia estrictos, clasificación profesional o jubilación flexible. Es la cuarta semana de paros convocada este año por los sindicatos para mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varias organizaciones sindicales de la Mesa del Ámbito y exigir la elaboración de un texto propio para el colectivo médico y facultativo. La huelga está prevista hasta el viernes 22, según ha informado el Comité de Huelga que forman la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto a las diferentes agrupaciones profesionales de las comunidades.