EL GALLO
Los médicos exigen hoy un buen diagnóstico
Los médicos retoman hoy la huelga nacional. El colectivo exige un buen diagnóstico. Piden un estatuto propio, jornada de 35 horas, regulación de guardias y descansos post-guardia estrictos, clasificación profesional o jubilación flexible. Es la cuarta semana de paros convocada este año por los sindicatos para mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varias organizaciones sindicales de la Mesa del Ámbito y exigir la elaboración de un texto propio para el colectivo médico y facultativo. La huelga está prevista hasta el viernes 22, según ha informado el Comité de Huelga que forman la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto a las diferentes agrupaciones profesionales de las comunidades.