Ilimitada gratitud

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Tengo ya en mis manos eI volumen que la Universidad de León ha dedicado al filólogo catalán Josep María Balcells, quien en 2013 se jubiló en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, como catedrático de Literatura. El título: «Ilimitada voz, desvelada pasión», y hace referencia a su actitud vital y a su antología de poetas españolas. El tomazo más que grueso es fornido: 798 páginas. De joven, Arnold hubiese podido utilizarlo de mancuerna, como la también excelente y voluminosa edición de los sonetos de Góngora, de Juan Matas, quien firma la introducción del libro de Balcells. A veces, el saber sí ocupa lugar. En mi biblioteca, ambos volúmenes, además tener balda con jacuzzi, me harán de vigilantes jurados, pues alguien me ha robado mi tarjetón de «Hai excomunión reservada….» Ya en serio: cuántas grandes firmas han querido sumarse a tan merecido homenaje, que emite feliz energía. Entre la legión de firmas, veo en el índice a Montero, Puerto, Vivancos y a Margarita Merino. Esta editado por Irene Casas, con la coordinación de Oscar García y Sergio Rodríguez.

No fui alumno de Balcells en las aulas, sino en sus textos. Aún lo soy, tengo y tendré siempre el honor de haber sido reseñado por su pluma. Nunca me ha gustado la frase «nadie es insustituible», pues hay quienes sí lo son; también, hay épocas insustituibles; y no porque el camino haya quedado cerrado, sino porque para avanzar hay que volver siempre a sus constructores. Los intereses de este catalán universal son amplios: Siglo de Oro, Miguel Hernández, Alberti, Panero, Crespo… prisión y exilio…toros y sobre fútbol… siempre con mirada libre y ecuánime —ha ahondado en la religiosidad de Hernández-. José Manuel Lucía me dijo de él que es uno de los grandes críticos españoles. Sí, lo es.

Ya octogenario, entre lectura y lectura, entre reseña y reseña, entre conferencia y conferencia, incluso entre libro y libro, se marca un Marco Polo. O sea, un crucero. Sin duda, ahora estará haciendo la maleta o deshaciéndola. Y que sean muchas más.

La inteligencia artificial nunca sabrá más que él. Don Josep María tiene el mejorde los estilos: un gran corazón. Felices cruceros, maestro de tanto. Te lo deseamos con ilimitado afecto e infinita gratitud.