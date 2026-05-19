En la lotería vasca ya hay encarcelado

Creado: Actualizado:

La detención del presidente del equipo de rugby de Igorre (Bizkaia) por el impago de participaciones premiadas de la Lotería de Navidad ha generado cierta «esperanza» en «que se haga justicia» entre las personas afectadas, que ya han presentado 132 denuncias por los casi 3 millones de euros que el club aún no ha abonado. «Teníamos esperanzas de que se investigase cuanto antes y le detuviesen. Es una noticia muy esperada, no se le ha visto por Igorre en todo este tiempo», ha expresado una de las afectadas, quien considera que los directivos del club, «si tan sin querer lo han hecho y tan mal se sienten», deberían asumir también algún tipo de responsabilidad. El problema es similar al de Villamanín pero allí no se desveló hasta ahora, cuando se agotó dinero del premio sin pagar a todos.