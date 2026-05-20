El Reino de León, un olvido inmerecido

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Hoy se cumplen 25 años de la inauguración del estadio Reino de León, el templo donde miles de aficionados de la Cultural y Deportiva Leonesa han vivido sus mayores alegrías, sus mayores tristezas y, sobre todo, han derrochado pasión incondicional por sus colores. Un cuarto de siglo merecía, como mínimo, un gesto de reconocimiento. Pero ni una pancarta, ni un partido conmemorativo a los que sí han estado ahí siempre: los aficionados. Es un gesto más de desidia. Porque es memoria colectiva, identidad y sentimiento. Y cuando las instituciones y los propietarios olvidan eso, demuestran que no merecen ni el estadio ni a la afición que lo llena.