El abandono de Armunia es sangrante

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Es insostenible y constituye un agravio comparativo intolerable. Mientras León invierte más de 106 millones de euros en actuaciones nominativas entre 2019 y 2026, la pedanía más poblada del municipio, Armunia, solo ha recibido 337.443,93 euros, apenas el 0,3% del total y colocada en el décimo lugar de la lista. Con estos datos oficiales del propio Ayuntamiento es imposible ocultar la realidad: años de infrainversión, calles deterioradas, aceras rotas y parques abandonados. Peor aún, cinco de las seis actuaciones realizadas en Armunia no fueron para sus vecinos, sino para impulsar el Parque Tecnológico. El dinero invertido en Armunia, en la práctica, no fue para Armunia. Mientras el centro y el casco histórico acaparan 27,9 millones y otras zonas privilegiadas reciben cantidades muy superiores, la pedanía que más impuestos aporta y más necesidades acumula sigue recibiendo migajas. Una injusticia que no se justifica ni política, ni técnica, ni moralmente. Bajo el mandato del alcalde José Antonio Díez, el olvido institucional hacia Armunia no solo se ha mantenido, sino que se ha consolidado. Los vecinos no piden privilegios, exigen lo básico: un trato digno, proporcional a su población y a sus carencias. Ya no caben más excusas. Es hora de corregir esta sangrante desigualdad.